假冒警察喬事卻性侵少女還索做愛費　惡男賠10萬判刑5年半

男子假冒警察要幫少女喬事，卻性侵對方還要做愛費。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

彰化林姓男子明知少女小惠（化名）有智能障礙，利用她想網購沒帳號，幫買卻侵占款項；另得知小惠曾自拍裸照供人欣賞，他用臉書假帳號自稱警察，嚇稱「需找人嘿咻錄影片才能解決」。小惠只好答應，在醫院廁所與林男嘿咻，還給了8百元做愛費。台中高分院審結，依加重強制性交罪判林男5年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，林姓男子2017年在某高中認識小惠，他明知小惠有智能障礙，舉止異於常人，11月得知小惠想在某網購網站買戒指、手鍊卻沒有會員帳號，他自告奮勇幫忙代購，卻將3600元款項占為己有，事後謊稱商品被偷走含糊帶過。

隔年1月，林男得知小惠曾自拍裸照給網友欣賞，卻又擔心裸照外流。他竟動起歪腦筋，主動找小惠說他可以幫忙處理裸照事件並報警。林男再用臉書假帳號私訊小惠，自稱是警察，並告知小惠必須找人嘿咻，並錄下整個過程，事情才能圓滿解決。

小惠只好找上林男討論，林男當場同意嘿咻，還開出條件，小惠必須給做愛費8百元。小惠同意後，2人當天下午到某醫院的無障礙廁所發生性行為並錄影。

林男食髓知味，事後多次以公布裸照及性愛影片為由，向小惠恐嚇取財，先後得手5百元至1600元不等款項。小惠因不勝其擾，最後才跟家人訴說，報警逮人。

承審法官認為，林男罔顧小惠信任，強制性交得逞，造成她身心受創，事後竟還多次恐嚇取財。審酌林男與小惠家屬以10萬元達成和解，並已履行，最後依加重強制性交罪判他5年6月。

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