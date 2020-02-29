大學開學防疫怎麼做　「監測、消毒、通風、應變」教育部提4要點

▲教育部呼籲各大學開學須做好防疫工作。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎疫情，教育部日前發函給各大學，通報各大專校院，開學後應做到監測、消毒、通風、應變等4大防疫措施，並確實做到，進校園量測體溫、校園消毒、室內通風，另外，也派9所大學為分區中心，提供校園防疫執行的疑義洽詢。

教育部表示，將請各大專校院防疫副召集人（副指揮官）Line群組，俾利傳達最新消息及問題回饋，相關細節將另案通知。建議學校於人員出入密集地點，如上課日上午8時至下午5時，安排輪班人力進行體溫測量，俾監測高風險人員，在其進入校園前予以掌握。同時設置「非14天健康監測者有發燒或其它症狀自主回報系統」，若篩檢或自覺有發燒者可於此系統登錄回報學校，以利協助、關懷。

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▲教育部通報各大專校院，開學後應做到監測、消毒、通風、應變等4大防疫措施。（圖／ETtoday資料照）

若校園出現疑似或確診個案，教育部說明，各校請依「大專校院嚴重特殊傳染性肺炎防治工作綱要」進行教育部校安通報與衛生單位通報，並依照通報狀況進行防疫與疫調作業。倘疑似個案被確診為新冠病例時，請立即依「大專校院校內出現通報個 案、疑似個案或確診個案處理流程」，啟動隔離宿舍及配合衛政單位疫情 調查，並在防護下協助學生返家隔離或進入學校隔離宿舍安置。

另外，教育部提9所校園，可供其他校詢問防疫事項執行疑義，包括，輔仁大學、台北醫學大學、長庚大學、國立陽明大學、亞洲大學、中國醫藥大學、國立成功大學、高雄醫學大學、慈濟大學。

