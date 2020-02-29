高中棒球聯賽木棒組8強　嘉義市棒球場火熱開打

▲高中棒球木棒組聯賽8強在嘉義開打。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

108學年度高中木棒聯賽，在經過三階段的拚戰後，晉級第四階段的8支隊伍相繼出爐，2月29日起嘉義市棒球場及嘉義稻江棒球場進行為期3天的賽程，決定冠軍誰屬。

▲高中棒球木棒組聯賽8強賽程表。（圖／嘉義市政府提供）

今(29)日在嘉義市棒球場的兩場比賽，早上9點除了傳統強隊南英商工與平鎮高中狹路相逢外，高苑工商取得8強門票，中午12點與同屬高雄的球隊普門中學同場廝殺；另外同日在稻江棒球場的比賽，東大體中睽違7年重返8強，與大理高中爭4強門票，西苑高中擊敗三民高中，與新北青棒傳統球隊穀保家商碰頭。

「熱血與純粹愛好棒球」是高中木棒聯賽最佳寫照，常看到高中棒球聯賽中，有些球員在壘包前五六步以頭部滑壘的方式撲向一壘，撲壘其實沒有比較快而且很容易受傷，卻是代表他們求勝的精神；外面的世界複雜分裂，大量與你何干的訊息讓人分心，在木棒聯賽，棒球像唯一的信仰，球員能渡過一段純粹、享受打球的時光。

高中木棒聯賽有如日本的甲子園，是高中生最重要的賽事，是年輕孩子熱血的表徵，就像人生第一次戀愛總是無償付出，是最值得記憶的時刻，也就是KANO那種永不放棄的精神；嘉義市球隊仁義高中昨(28)日對上東大體中，仁義高中王牌郭峻瑋投7.2局，投了116球，雖然最後等不到隊友支援，失了1分輸球，但是球員的用心和拚戰精神，令人動容。

台灣高中木棒聯賽代表著日本甲子園精神，就是在於不放棄希望的熱血積極態度，趁著連續假期，歡迎週日和下周一帶著親朋好友，一起到嘉義市棒球場為永不放棄的棒球健兒加油打氣! 更多賽事資訊請上https://www.facebook.com/pg/CTSBF.EDU.TW/about/?ref=page_internal 或「中華民國學生棒球運動聯盟」臉書查詢

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