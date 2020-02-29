　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高中棒球聯賽木棒組8強　嘉義市棒球場火熱開打

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台灣的甲子園 高中木棒聯賽8強精采對決。（圖／嘉義市政府提供）

▲高中棒球木棒組聯賽8強在嘉義開打。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

108學年度高中木棒聯賽，在經過三階段的拚戰後，晉級第四階段的8支隊伍相繼出爐，2月29日起嘉義市棒球場及嘉義稻江棒球場進行為期3天的賽程，決定冠軍誰屬。

▲台灣的甲子園 高中木棒聯賽8強精采對決。（圖／嘉義市政府提供）

▲高中棒球木棒組聯賽8強賽程表。（圖／嘉義市政府提供）

今(29)日在嘉義市棒球場的兩場比賽，早上9點除了傳統強隊南英商工與平鎮高中狹路相逢外，高苑工商取得8強門票，中午12點與同屬高雄的球隊普門中學同場廝殺；另外同日在稻江棒球場的比賽，東大體中睽違7年重返8強，與大理高中爭4強門票，西苑高中擊敗三民高中，與新北青棒傳統球隊穀保家商碰頭。

「熱血與純粹愛好棒球」是高中木棒聯賽最佳寫照，常看到高中棒球聯賽中，有些球員在壘包前五六步以頭部滑壘的方式撲向一壘，撲壘其實沒有比較快而且很容易受傷，卻是代表他們求勝的精神；外面的世界複雜分裂，大量與你何干的訊息讓人分心，在木棒聯賽，棒球像唯一的信仰，球員能渡過一段純粹、享受打球的時光。

高中木棒聯賽有如日本的甲子園，是高中生最重要的賽事，是年輕孩子熱血的表徵，就像人生第一次戀愛總是無償付出，是最值得記憶的時刻，也就是KANO那種永不放棄的精神；嘉義市球隊仁義高中昨(28)日對上東大體中，仁義高中王牌郭峻瑋投7.2局，投了116球，雖然最後等不到隊友支援，失了1分輸球，但是球員的用心和拚戰精神，令人動容。

台灣高中木棒聯賽代表著日本甲子園精神，就是在於不放棄希望的熱血積極態度，趁著連續假期，歡迎週日和下周一帶著親朋好友，一起到嘉義市棒球場為永不放棄的棒球健兒加油打氣! 更多賽事資訊請上https://www.facebook.com/pg/CTSBF.EDU.TW/about/?ref=page_internal 或「中華民國學生棒球運動聯盟」臉書查詢

►對抗病毒靠這瓶

ET快訊
比229出生還要慘！「這個月」壽星慶生要等到2166年
新冠肺炎是「動物源性病毒」！中國-世衛發佈報告：空氣非主要傳
「偶像劇一姐」神隱5年近況曝光！被封「劈腿始祖」重創事業..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新化中興大學實驗林場步道傳遊客滑落邊坡　消防人員緊急送醫

高中棒球聯賽木棒組8強　嘉義市棒球場火熱開打

因應新冠肺炎提前部署 　嘉義市應變中心農曆年前一級開設

台灣國際蘭展停辦　賴惠員籲中央紓困蘭花產業

228連假強化交通疏導　南警引導走擁擠路段避塞

非法看護成防疫漏洞　台南市勞工局教民眾「證件驗分明留證保權益」！

嗆「大陸員工」疫情害了生意！基隆廟口開打　鼎邊趖老闆怒毆他斷鼻

32例女移工2/27曾到淡水　里長緊急發動「竹圍捷運站」附近全面大消毒！

採草莓沒事沒事採草莓　善化草莓季228開跑

成大理化大樓實驗　22歲男大生遭「稀硝酸水」潑濺眼睛！

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

台南新化中興大學實驗林場步道傳遊客滑落邊坡　消防人員緊急送醫

高中棒球聯賽木棒組8強　嘉義市棒球場火熱開打

因應新冠肺炎提前部署 　嘉義市應變中心農曆年前一級開設

台灣國際蘭展停辦　賴惠員籲中央紓困蘭花產業

228連假強化交通疏導　南警引導走擁擠路段避塞

非法看護成防疫漏洞　台南市勞工局教民眾「證件驗分明留證保權益」！

嗆「大陸員工」疫情害了生意！基隆廟口開打　鼎邊趖老闆怒毆他斷鼻

32例女移工2/27曾到淡水　里長緊急發動「竹圍捷運站」附近全面大消毒！

採草莓沒事沒事採草莓　善化草莓季228開跑

成大理化大樓實驗　22歲男大生遭「稀硝酸水」潑濺眼睛！

「罷韓vs挺韓PK賭盤」蠢蠢欲動　警強調：母湯黑白來！必抓

南鯤鯓代天府面對新冠肺炎疫情　暫停餐廳及住宿會館供餐宿

主人若需居家檢疫隔離　黃珊珊：寵物也同步隔離

《花木蘭》李翔將軍被消失...內幕曝光！　Me too運動影響：不舒服

實驗猴子感染後「可誘發肺炎」　WHO赴中考察：從肺、腸檢出新冠病毒

4年過1次生日！他嘆229出生好悲劇　釣出苦男回：我一生只能過一次

因應國際新冠肺炎疫情　韓國、義大利入境者實施居家檢疫

超可愛！嘉義火車站前大白熊戴口罩　登上日本雅虎防疫首頁

防群聚感染風險　黃珊珊：小巨蛋活動應取消或延期

6搶1／大聯盟開放40人名單　洪總：還要看球團意願

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

地方熱門新聞

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

即／林口長庚：一般病房29日起暫停探病

即／找到了！新竹男檢疫失聯　縣府從重處分

女移工曾到淡水　竹圍全面大消毒

滯留湖北留下稚兒　陸配哭訴求救

成大男學生遭稀硝酸水潑濺受傷送醫

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

善化草莓季228開跑

即日起體溫高於37.5度不得前往蘭嶼及綠島

中華商場重現汐止雍和園區

貨車撞山壁減速起火　消防車接力送水滅火勢

非法看護成防疫漏洞民眾驗明身分

嘉義市應變中心農曆年前一級開設

更多熱門

相關新聞

黃敏惠慰問嘉義高中棒球隊

黃敏惠慰問嘉義高中棒球隊

嘉義高中棒球隊在107學年度高中棒球運動聯賽木棒組全國41支強隊中，勇奪第7名的佳績市長黃敏惠12日上午到球隊訓練基地運三棒壘球場關心球隊練習情況，並致贈獎勵金及訓練用球。

張朝盛飆146　平鎮鎖死東石闖8強

張朝盛飆146　平鎮鎖死東石闖8強

本屆沒輸過　高苑8連勝直達8強

本屆沒輸過　高苑8連勝直達8強

張喜凱8K退西苑　南英爭分組第一

張喜凱8K退西苑　南英爭分組第一

高苑5日爭分組第1　普門險勝麥寮

高苑5日爭分組第1　普門險勝麥寮

關鍵字：

高中棒球木棒組

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

首例病毒基因定序完成　發現突變

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

台南美術館活春宮　男主角代價出爐

睡午覺聽見怪聲！女大生睜眼被嚇傻

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面