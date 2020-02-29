難得擦餐具！她吃連鎖牛排…飲料杯「搓出一片黑泥」驚呆　網嘔：沒洗吧

▲原PO用衛生紙擦飲料杯。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

到外面用餐除了注意環境衛生，要使用餐具前最好也要擦一下。一名女網友發文表示，她之前一直覺得吃飯前用衛生紙擦餐具，是很假掰又不必要的行為，「直到今天到了某連鎖牛排館，難得想假掰一下，杯子一擦驚呆了。」只見衛生紙擦過杯子的地方超黑，讓她直呼「有沒有這種杯子有多髒的八卦？」

這位女網友28日在PTT的Gossiping板上問卦「牛排館杯子有多髒」，文中表示「魯姐一直覺得，吃飯前用衛生紙擦杯子、擦盤子、擦筷子，是很假掰又不必要的行為。」結果她去某連鎖牛排館用餐的時候，用衛生紙擦了一下裝飲料的塑膠杯，「難得想假掰一下，杯子一擦驚呆了。」

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▲衛生紙一擦，髒到原PO驚呆了。（圖／翻攝自PTT）

接著她貼出一張照片，只見衛生紙擦過杯子的地方整個超黑，髒的程度讓人看了還以為是拿去擦桌子或地板，「有沒有這種杯子有多髒的八卦？」照片讓不少人嚇呆，「我要吐了，你要負責」、「這根本沒洗吧」、「寧願用拋棄式杯子」、「所以原本都不擦喔？噁噁噁。」

其他網友則紛紛留言，「這就是生活經驗」、「從我朋友去類似地方打工後，我每一餐絕對衛生紙抽爆，桌面、湯匙、筷子、碗都擦」、「你該不會現在才開始擦-.-，我15年前就發現」、「不然你以為為什麼都要用黑色的餐具。」還有人酸，「那是紅茶的精華，你賺到了」、「那個是美味的奧義，你竟然擦掉」、「飲料好喝的秘訣被你發現了。」

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