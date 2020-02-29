「工作1年抵家鄉7年！」是寶島　外勞大讚台灣好：勞基法優…還有半薪病假

▲許多台灣人會聘請外籍勞工照顧家中長輩。（圖／記者陳明仁攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

30年前，台灣從東南亞引進第一批移工，如今在台移工在台灣已經是股不可小看的勢力。一名網友好奇在PTT的Gossiping板上問卦「台灣是不是外勞心中的寶島啊？」說他認識了一些外勞，對方言語中透露心中覺得台灣的好，勞基法優於自己國家、拿得到加班費、病假還給半薪，「台灣在外勞心中是不是很棒啊？」

原PO表示自己住鴻海附近，在公園認識了一些菲律賓、越南外勞，聊天之後，這些外勞都覺得台灣很好，「來台灣工作一年抵家鄉七年、勞基法優於他們國家、加班費敢給、生病感冒直接送醫學中心公司出錢、病假還給半薪。」

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網友直呼，這些外勞說在家鄉看病都看不起，「在台灣放假到處趴趴走，手機直接買蘋果，越南妹會在工廠物色台灣人當男友」，接著聯想到確診新冠肺炎的外勞當時還趴趴走、有錢到處花，忍不住好奇「台灣在外勞心中是不是很棒啊？」

▲原PO就好奇，台灣對外籍勞工來說是不是寶島。（示意圖／記者黃克翔攝）

看到貼文後，就有網友回問「我問到的菲勞第一志願是韓國欸！」原PO則說「台灣沒有到第一志願，但是感冒去過亞東醫院的有嚇到，說沒有在故鄉看過這種等級，然後感冒還來這邊看給公司買單，我是說沒啥好訝異的，這就是台灣人日常」，也說外籍勞工來台灣，可以一個人工作養全家。

其他人則紛紛留言熱論，「半個天堂吧！如果沒遇到爛老闆」、「薪資的確是高於他們國家許多」、「現在外勞福利感覺就很不錯」、「我家外傭看護都說不想回越南，一群外勞聚集都在討論那個雇主好哪個不好不要做，或去哪裡賺更多」、「你太後知後覺惹，去鄉下看看吧！很多外勞都已經升級成老闆娘開店惹，店員雇外勞」、「台灣輸韓國，但也打敗一堆國家。」

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