YouTube輸3字「搜出一堆A片直播」他傻眼！鄉民實測驚呆…噓一排：求低調

▲原PO發現YouTube上面有一堆A片直播。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube是目前全球最大的影片搜尋和分享平台，更是影音網站的翹楚。不過就有網友在PTT上問卦，說他發現在YouTube搜尋OOO（OOO僅為替代文字）都是一堆A片直播，心中忍不住冒出疑惑，難道YouTube也要進駐成人影片產業，想擊敗某個全球最大的色情影片網站嗎？

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「為什麼YouTube搜尋OOO都是一堆A片直播？」文中表示，「難道YouTube現在也要進駐PORN產業，想擊敗某色情影片網站嗎？」「有沒有YouTube搜尋OOO全都是一堆A片直播的卦啊？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少網友實際測試後就傻眼，馬上叫原PO要低調，「還真的」、「幫低調，沒想到有這漏洞」、「已上車，感謝」、「這個要低調」、「太扯啦！低調低調。」原PO則是回應「我會騙你嗎，免費A片，線上速度最快，其他家都沒得比，這樣下去其他A片網站都準備收攤囉！」

其他人也紛紛留言熱論，「世界所有男性瞬間團結了起來」、「一次那麼多個直播，是A片還是釣魚網站在進攻」、「YT怎麼不會馬上鎖啊？不是號稱有AI過濾」、「大概幾小時後就被刪了」、「這算密技嗎」、「不演了不演了直接播A片」、「那些頻道看起來有的是被盜的，只是驚訝沒秒ban呢」、「該不會是推廣在家隔離看免費A片吧」、「來自YouTube的車。」