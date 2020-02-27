台中司機「狂丟包裹飛下車」：檢查清楚！沒有東西了齁？　女店員蹲地撿起

▲女店員無奈看著司機丟包裹，一一撿起掉在地上的貨品。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友表示，台中沙鹿一間超商女店員堅持要在監視器下點貨，因之前物流公司送的包裹有短缺；但物流士卻覺得女店員在浪費他時間，把所有包裹都從車上往外丟。網友也拍下這1分多鐘「清空包裹」的誇張過程，只見女店員委屈蹲在地上撿貨品。超商店長回應，物流公司已全部負責賠償破損的物件，也已辭退司機。超商總公司說，已請當區主管對受委屈的門市職員進行後續關懷。

目擊網友發文說，事發於24日晚間，和前同事吃完宵夜後，一起到旁邊的超商要買飲料，一進門口就聽到貨運司機破口大罵女店員。

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原PO指出，大致上應該是女店員堅持要在監視器下點貨，因之前送的包裹有短缺；但貨車司機卻覺得女店員在浪費他時間，且堅持要她自己把貨搬下來前，不准先幫客人結帳。

▲▼女店員彎腰蹲在地上撿包裹。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

原PO表示，因他們在等結帳有一會兒了，所以女店員還是不聽貨運司機的要脅語氣，先幫他們結帳；結果貨運司機很過分，把所有包裹都從車上往外丟，「看著這樣的事，原本要走的我們，當然無法置之不理。上前幫忙的前同事跟工讀生，也對其貨運司機行為也感到非常不悅並指責，因為這些包裹都是客人的，摔破摔壞掉了，誰要負責呢？」

原PO說，也把拍下來的影片交給店員，讓她能平反她所受的委屈不平，「從她以在被威脅不准幫客人先結帳的情況，還以顧客優先至上的服務態度，就足以讓我們感到敬佩。想跟這個店員說，『謝謝妳，妳很棒』」；也對見義勇為、樂於助人的朋友說聲「你們也好棒，好可愛。」此文也被分享到「爆料公社」臉書社團。

根據原PO拍攝的影片，只見貨品一直被司機丟下車，不管是大包小包全飛到地上，而女店員則蹲在地上一一撿起。司機「清空貨品後」還說，「沒有東西了齁？很好！檢查清楚！」

▼前同事和工讀生上前幫忙女店員。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

而原PO也貼出超商店長回覆的簡訊內容，只見店長說，很不好意思，耽誤您們的時間，對您和您的朋友致上最深的謝意，「還好當時有您們的陪伴，舒緩我們家妹妹的驚嚇」；25日一早已請總公司要求物流相關人員到門市對妹妹致歉及慰問，物流也全部負責賠償物件的破損，也已將司機辭退，相關影像也交由總公司做後續處理，「很感謝您們當下的仗義，真的再次謝謝。」

而超商總公司也在臉書回應網友留言，「總公司於獲悉此事後，已即刻向物流配送廠商反映，並要求廠商追究及嚴懲該名物流司機之不當行為，同時也請當區主管對於受委屈之門市職員進行後續關懷。」

▼超商店長回應。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）