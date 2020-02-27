　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中司機「狂丟包裹飛下車」：檢查清楚！沒有東西了齁？　女店員蹲地撿起

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

沙鹿女店員堅持監視器下點貨　司機「暗夜狂丟清空包裹」：檢查清楚…下場曝。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

▲女店員無奈看著司機丟包裹，一一撿起掉在地上的貨品。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友表示，台中沙鹿一間超商女店員堅持要在監視器下點貨，因之前物流公司送的包裹有短缺；但物流士卻覺得女店員在浪費他時間，把所有包裹都從車上往外丟。網友也拍下這1分多鐘「清空包裹」的誇張過程，只見女店員委屈蹲在地上撿貨品。超商店長回應，物流公司已全部負責賠償破損的物件，也已辭退司機。超商總公司說，已請當區主管對受委屈的門市職員進行後續關懷。

目擊網友發文說，事發於24日晚間，和前同事吃完宵夜後，一起到旁邊的超商要買飲料，一進門口就聽到貨運司機破口大罵女店員。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，大致上應該是女店員堅持要在監視器下點貨，因之前送的包裹有短缺；但貨車司機卻覺得女店員在浪費他時間，且堅持要她自己把貨搬下來前，不准先幫客人結帳。

沙鹿女店員堅持監視器下點貨　司機「暗夜狂丟清空包裹」：檢查清楚…下場曝。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

▲▼女店員彎腰蹲在地上撿包裹。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

沙鹿女店員堅持監視器下點貨　司機「暗夜狂丟清空包裹」：檢查清楚…下場曝。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

原PO表示，因他們在等結帳有一會兒了，所以女店員還是不聽貨運司機的要脅語氣，先幫他們結帳；結果貨運司機很過分，把所有包裹都從車上往外丟，「看著這樣的事，原本要走的我們，當然無法置之不理。上前幫忙的前同事跟工讀生，也對其貨運司機行為也感到非常不悅並指責，因為這些包裹都是客人的，摔破摔壞掉了，誰要負責呢？」

原PO說，也把拍下來的影片交給店員，讓她能平反她所受的委屈不平，「從她以在被威脅不准幫客人先結帳的情況，還以顧客優先至上的服務態度，就足以讓我們感到敬佩。想跟這個店員說，『謝謝妳，妳很棒』」；也對見義勇為、樂於助人的朋友說聲「你們也好棒，好可愛。」此文也被分享到「爆料公社」臉書社團。

根據原PO拍攝的影片，只見貨品一直被司機丟下車，不管是大包小包全飛到地上，而女店員則蹲在地上一一撿起。司機「清空貨品後」還說，「沒有東西了齁？很好！檢查清楚！」

▼前同事和工讀生上前幫忙女店員。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

沙鹿女店員堅持監視器下點貨　司機「暗夜狂丟清空包裹」：檢查清楚…下場曝。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

而原PO也貼出超商店長回覆的簡訊內容，只見店長說，很不好意思，耽誤您們的時間，對您和您的朋友致上最深的謝意，「還好當時有您們的陪伴，舒緩我們家妹妹的驚嚇」；25日一早已請總公司要求物流相關人員到門市對妹妹致歉及慰問，物流也全部負責賠償物件的破損，也已將司機辭退，相關影像也交由總公司做後續處理，「很感謝您們當下的仗義，真的再次謝謝。」

而超商總公司也在臉書回應網友留言，「總公司於獲悉此事後，已即刻向物流配送廠商反映，並要求廠商追究及嚴懲該名物流司機之不當行為，同時也請當區主管對於受委屈之門市職員進行後續關懷。」

▼超商店長回應。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

沙鹿女店員堅持監視器下點貨　司機「暗夜狂丟清空包裹」：檢查清楚…下場曝。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

ET快訊
日本首起2次感染！大阪女導遊出院後咳嗽、胸痛不斷...今日又
台中司機「狂丟包裹飛下車」：檢查清楚！　女店員委屈蹲撿
法官吃免錢遭拍照「我非完人或貴族」　現身曝排隊領愛心便當緣由
新冠肺炎確診印尼籍看護「臉書直播玩抖音」　醫院資訊全暴露
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

臉書禁發國難財！「防疫產品」廣告全封鎖　關鍵字曝光

新冠肺炎確診印尼籍看護「臉書直播玩抖音」　醫院資訊全暴露

台中司機「狂丟包裹飛下車」：檢查清楚！沒有東西了齁？　女店員蹲地撿起

武聖夜市逆轉復活！新團隊接手經營　未來恐鬧雙胞

今高溫狂降10度雨區曝！228連假天氣出爐　「下周冷空氣南下降雨更明顯」

拚縮短檢驗時間！國衛院開發新冠病毒快篩試劑盼「15分鐘內知結果」

中研院晚間FB：純度99%「公克級」瑞德西韋成功合成！

插畫家爆「白沙屯媽祖」開釋：病毒不長眼！　聖杯霸氣認證「我說的」

龍德宮遶境！2000人「桃園→彰化」8天往返　信徒：不怕疫情

案24北部婦群聚結案「感染源未明」　醫師：疫調有極限「再找浪費力氣」

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

越戰震撼遺跡！擊敗美的地下村落　體驗地洞躲子彈、探險古芝地道

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

臉書禁發國難財！「防疫產品」廣告全封鎖　關鍵字曝光

新冠肺炎確診印尼籍看護「臉書直播玩抖音」　醫院資訊全暴露

台中司機「狂丟包裹飛下車」：檢查清楚！沒有東西了齁？　女店員蹲地撿起

武聖夜市逆轉復活！新團隊接手經營　未來恐鬧雙胞

今高溫狂降10度雨區曝！228連假天氣出爐　「下周冷空氣南下降雨更明顯」

拚縮短檢驗時間！國衛院開發新冠病毒快篩試劑盼「15分鐘內知結果」

中研院晚間FB：純度99%「公克級」瑞德西韋成功合成！

插畫家爆「白沙屯媽祖」開釋：病毒不長眼！　聖杯霸氣認證「我說的」

龍德宮遶境！2000人「桃園→彰化」8天往返　信徒：不怕疫情

案24北部婦群聚結案「感染源未明」　醫師：疫調有極限「再找浪費力氣」

把米其林星廚變私廚　天香樓外送主廚2萬元有找

人妻「職場搞不倫」偷吃被抓！　綠帽尪發狂狠割「小王生殖器」

越睡越疲倦？　心臟衰竭可能已經找上你

美魔女業務起底！色誘摩鐵制服戰　航警人財兩得下場淒慘

轉型正義資料庫上線「公開萬筆政治案檔案」　蔣中正曾參與審判3000件

「全球新冠肺炎新增確診首超越大陸」世衛秘書長：令人擔憂，但不到大流行

臉書禁發國難財！「防疫產品」廣告全封鎖　關鍵字曝光

擁抱多元膚色　5個最紅的黑人模特兒你必須認識

歐洲擴散拉美淪陷！川普信心喊話：相信疫情不會對美國造成重大威脅

巴基斯坦首現兩起新冠肺炎確診　最大城喀拉蚩失守

21歲女大生斷魂！淡水轎車搶快左轉害3騎士猛撞　網怒：拳頭硬了

生活熱門新聞

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐　吳德榮說濕冷時間

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

電話傳來「我是爸啊」她秒當機　詐騙男羞愧道歉

北東明高溫掉7°C！228連假天氣懶人包

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

拚縮短檢驗時間！國衛院開發快篩試劑

瑞德西韋不是唯一解　製藥祕方藏3人身上

純度99%！中研院成功合成「公克級」瑞德西韋

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

好市多愣見「檳榔量販包」！真相超驚喜

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

北部女「找嘸感染源」結案！醫憂脫離家庭傳播鏈

更多熱門

相關新聞

iRent共享租車進軍桃園送2小時

iRent共享租車進軍桃園送2小時

iRent共享租車版圖擴張到桃園市了！做為橫跨汽機車共享的業界龍頭，iRent路邊租還服務將在2/29（六）起進軍桃園市，為了讓「北北桃生活圈」有效串連，iRent也將在2/29至3/1期間推出「雙北路邊租、桃園路邊還」優惠，提供限量100名前2小時租金免費。

顧客信用卡沒刷到　菜鳥店員含淚求助警

顧客信用卡沒刷到　菜鳥店員含淚求助警

10點快衝全家！台酒防疫酒精開賣

10點快衝全家！台酒防疫酒精開賣

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

台中市房價2年漲1成　西屯3大區「連拖帶拉」成長最劇烈

台中市房價2年漲1成　西屯3大區「連拖帶拉」成長最劇烈

關鍵字：

台中超商物流

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐　吳德榮說濕冷時間

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

遊覽車夾殺35歲媽！最後畫面曝：根本沒煞車

男躲中壢車站　闖女廁「上下狂摸」OL花容失色

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

「我非完人或貴族」法官曝排隊領愛心便當原因

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面