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全國首例噗浪造謠小資女貼「政府囤罩賺一筆！」　警祭刑法：這是重罪

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▲台中一名女子涉嫌利用社群軟體PLURK散播政府低價徵收口罩牟利不實謠言。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台中一名女子涉嫌利用社群軟體PLURK散播政府低價徵收口罩牟利不實謠言。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎疫情升溫，全台各地關於疫情謠言真是千奇百怪！家住台中市的林姓女網友（30歲）在網路社群軟體噗浪（plurk）轉傳LINE看到的對話截圖：「因為有認識做口罩工廠的叔叔 政府規定不能出口，但用低於生產成本的價格跟廠商強制收購，並要求廠商自行吸收虧損，再用高於市場的價格販售給民眾」

▲台中一名女子涉嫌利用社群軟體PLURK散播政府低價徵收口罩牟利不實謠言。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台中一名女子涉嫌利用社群軟體PLURK散播政府低價徵收口罩牟利不實謠言。（圖／記者張君豪翻攝）

上述影射政府低價收購口罩哄抬價格販售給民眾，上述行為經中央流行疫情指揮中心認定是謠言，日前向刑事局告發；刑事局電偵大隊獲報後，透過網路技術找到家住台中市，身分為普通上班族的林姓女子於24日到案說明，林女到案後表達悔意，目前已經下架該謠言圖文。

但林姓女網友渾然不知到事情的嚴重性，警方根據行政院今年1月31日院臺經字第1090162918號公告內容：「一般醫用口罩及外科手術口罩」為「中華民國刑法」第二百五十一條第一項第三款所定生活必需用品。

所以本案警方罕見引援刑法251條第三項如涉散布假訊息案，可依該法條規定處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以下罰金，利用網際網路散布更有加重其刑之規定。林女到案後接受警方說明後，嚇得趕緊把不實謠言圖文刪除，但為時已晚仍遭警方認定觸法函送台中地檢署送辦。

刑事局呼籲說民眾應隨時注意中央流行疫情指揮中心相關宣導，針對網路上不明疫情之言論，應先謹慎求證，也可透過訊息查證平臺確認是否為假訊息，勿隨意張貼造成自身觸法，甚者造成社會大眾恐慌，自身觸法可能承擔相關刑事責任。

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