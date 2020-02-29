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今年「超級月亮」出現4次　天文學家：3月可看見金星

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▲「超級月亮」說法始見於1979年，是占星家理察·諾勒所定義。（圖／取自免費圖庫Pixabay／示意圖）

▲「超級月亮」說法始見於1979年，是占星家理察·諾勒所定義的。（圖／取自免費圖庫Pixabay／示意圖）

實習記者劉雪兒／綜合報導

天文愛好者注意了！今年年共有4次「超級月亮」，分別出現在2月9日、3月10日、4月8和5月7日。中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成介紹說，除了「月合畢宿五」和「年度第二大滿月」、還會出現「三星會月」、「水星西大距」和「金星東大距」等天象。

「超級月亮」指的是，新月或滿月時期，月球與地球間距離較平常為近，換言之，也就是地球與月球間距離低於或接近35.4萬公里（220,000英里）所形成的天象。根據《新華網》報導， 近期將上演一輪弦月合體恆星畢宿五，感興趣的朋友可以在3月2日時，朝向西南方天空，透過望遠鏡或天文望遠鏡觀賞美麗的畫面。

緊接著，3月10日將會出現年度「第二大滿月」，史志成提醒說，滿月出現的時間是在凌晨，想要觀賞的朋友們，可以在9日時留意東北方出現的圓月。值得一提的是，4月8日是年度「最大滿月」，對此網友表示，「等疫情結束後，一同賞月。」

據報導，史志成還說，今年除了超級月亮之外，還有許多有趣的天象發生在3月，其中18至19日的黎明時分，月亮將會依序通過火星、木星合土星，形成「三星會月」的場景；神秘的水星將於24日黎明時，在東南方上演「西大距」，但水星的赤緯低於太陽的赤緯，再加上水星的地平高度較低，所以觀測起來有一定的難度。接下來25日，金星將迎來「東大距」的景象，它的亮度將提升至-4.5等，可以說是最佳的觀測期。

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