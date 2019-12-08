今年最後一場！雙子座流星雨14日劃天際　「五星級日偏食」年底全台可見

▲今年最後一場！雙子座流星雨極大期12/14登場。（圖／資料照／台北天文館提供）

記者賴文萱／台北報導

2019年快要結束，但12月仍有許多天文現象可以看！全年中相當精彩的雙子座流星雨（004GEM）極大期將出現在12月14日，預估每小時有機會看到近20顆流星；接著，12月26日全台各地也都可見到不同程度的日偏食現象，將近半個太陽都被月球遮蔽，是五星級的精采天象。

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▲氣象局預估，雙子座流星雨極大期時，每小時應可看到近20顆流星。（圖／翻攝自台北天文館）

年度3大流星雨中的雙子座流星雨，由於流星秉性明亮，移速中等，適合各種觀測方式，在冬季夜空中，一直是天文愛好者的主要觀察目標。今年極大期預估將發生在12月14日10時到15日7時，為滿月後2天，但此期間月亮位於雙子座附近，觀測品質會受影響；但有鑒於過去10年觀測到的極大期ZHR的增長，今年的觀測依然很吸引人。

氣象局指出，如果天空通透並把月光遮住，在午夜後輻射點較高的情況下，觀測者每小時應該有機會看到近20顆的群內流星。

▲日偏食示意圖。（圖／南瀛天文館提供）

除了流星雨之外，12月26日也將發生日環食。環食帶起自沙烏地阿拉伯東北部，向西南自阿曼出海，穿過阿拉伯海，經印度南部、斯里蘭卡、蘇門答臘中部、新加坡、婆羅洲中部等地，最後結束於太平洋西側的洋面。這次在全台各地都可見到不同程度的日偏食現象，將近半個太陽都被月球遮蔽，是很精彩的天文現象。

▲12/26日偏食，全台各地所見之日食過程時刻。（圖／中央氣象局）*點圖可放大

另外，台灣時間12月22日12時19分為「冬至」，這時太陽直射南回歸線，是北半球年度中夜間最長的1天，在古代的立竿見影的紀錄作業中，也是這天的竿影最長。

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