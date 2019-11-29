傍晚快抬頭！肉眼可見「四星連珠」罕見天文奇景　10年才可能遇到1次

▲「四星連珠」天文奇景，近日悄悄在天空中上演，民眾只要抬頭就能看見。（圖／香港跨媒體天文教育者薛俊朗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賴文萱、崔至雲／台北報導

罕見「四星連珠」天文奇景近日傍晚上演！氣象局天文站主任鄭俊岳表示，最近土星、金星、木星及月球四顆星繞在同個經緯度附近，民眾只要抬頭，肉眼就可以看見四星連珠，他說，由於每顆行星運行的速度跟週期不一樣，要能重疊在附近，機率很少見，而今天傍晚就是四顆星相連最近的時間點。

九大行星在各自的軌道上圍繞著太陽運轉，其運行的速度和週期不一樣，但到了一定的時期，就有機會繞行到太陽同一側排列在一條直線上的時候。用肉眼望去，可以看見行星差不多處在同條直線，這樣的視覺現象，被稱為行星連珠。近日傍晚，只要抬頭看天空，就可以看見土星、金星、木星及月球的「四星連珠」奇景。

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▲由於行星繞行太陽的週期跟速度都不一樣，想看見行星連珠的畫面機率低，九星連珠的奇景更是約300年才會發生一次。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

鄭俊岳表示，四星連珠算是罕見的天文景觀，因為行星繞行的週期不一樣，木星週期12年一次、土星要20多年、金星200天，因此，四顆星要都差不多繞在同個經緯度附近，這樣的機率不會很大。若要看見九星連珠這樣的天文現象，更大約要300年才會發生一次。

今天就是「四星連珠」連在一起最近的時間點，鄭俊岳說，在太陽下山後，天色較暗，這四顆星又都很亮，民眾只要抬頭就可以看見，一直到12月2日前，都有機會可以看見，但12月3日之後，月亮就會離得比較遠，只會剩下三星連珠。

台北市立天文館表示，從黃昏開始，民眾只要用肉眼朝著西邊的方向、抬頭仰角30至40度的位置，就能輕易地看到土星、月亮、金星、木星依序排列，喜愛天文的民眾千萬不要錯過10年一次的機會。

▲天文館指出， 從黃昏開始，用肉眼朝著西邊的方向、抬頭仰角30至40度的位置，就能輕易地看到土星、月亮、金星、木星依序排列。（圖／資料照／台北天文館提供）

天文館助理研究員李瑾指出，今（29日）傍晚木星與金星調換位置後，眉月也加入行列中，土星、木星、眉月與金星由上而下排成一列，更是絕對吸睛的奇妙美景。

李瑾說，「合」是指行星在天空中相當接近的時刻。此次金星與木星雖然看起來很接近，其實只是在視線方向上相近，兩星間真實的距離約有7億公里之遙！下次兩者再相遇要等到2021年2月。

中央大學天文所鹿林天文台台長林宏欽也說，今天的4星連線確實很罕見，四星連線通常要10年才有一次的機會，今晚只要入夜之後，由於4星連線亮度夠高，用肉眼就可清楚看見。

►「時間對我們來說完全沒用！」