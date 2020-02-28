洪慈庸出任立院顧問為派系考量？　游錫堃：跟他們沒什麼往來

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，目前已獲立法院長游錫堃聘任，將於3月9日上任立法院機要顧問，據了解，洪慈庸夫婿、前台中市新聞局長卓冠廷26日陪同洪慈庸北上與游錫堃會面，由於卓冠廷為交通部長林佳龍擔任台中市長期間的左右手，此人事安排也被視為與正國會派系布局有關。對此，游錫堃28日受訪時表示，「我已經退休十二年了，跟他們沒什麼往來」。

今年是二二八事件的73週年，二二八事件紀念基金會28日上午於台北市二二八紀念公園舉辦「228事件73週年中樞紀念儀式」，與會者包括游錫堃、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、台北市長柯文哲等人，並由二二八事件紀念基金會董事長薛化元公布「二二八事件轉型正義報告」。

▲立法院長游錫堃出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）



洪慈庸將出任立法院機要顧問，游錫堃27日晚間證實，自己已經找到一位熟悉國會議事的「機要」，一個月的薪水大約12萬元左右。據了解，卓冠廷26日下午已陪同洪慈庸北上，赴立法院與游錫堃進行見面會談，游錫堃認為洪慈庸經驗豐富，可協助院長出席相關活動，決定任命洪慈庸為立法院顧問，預計3月9日正式上任。

由於卓冠廷不僅為交通部長林佳龍擔任台中市長期間的左右手，也與民進黨正國會派系互動密切，而現在擔任立法院長的游錫堃是正國會精神領袖，此人事安排也被視為與正國會派系布局有關。

游錫堃28日受訪時表示，謝謝各界關心，大家都知道這就是依法聘任，「本來法律規定就是有那個位子，薪水也不是我加的」，因為有職缺所以自己必須找一個與他專長互補的人。

▲洪慈庸、游錫堃。（合成圖／ETtoday資料照）



游錫堃說，縱使有很多資深立委也是十分優秀的人選，他也都曾經考慮過，但因為這個職缺屬於公務，年過65歲就不適合擔任，有些未滿65歲的人則是現任立委，所以都不可能考慮，更反問「很多資深的現在就在當委員，怎麼可能來呢？」、「有哪一個現在不當委員、很資深可以來的？」

游錫堃強調，機要缺不算酬庸，「又不是請她去當國營事業負責人」，自己過去在擔任行政院長時有900多位員工主管，他也沒有帶任何人進來立法院，「法律規定給我三個機要缺，我當然要用跟我很互補、能幫上我忙的人，我的考慮就是這樣」。

針對外界質疑此人事安排與正國會派系布局有關，游錫堃僅表示「我已經退休十二年了，跟他們沒什麼往來」。

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