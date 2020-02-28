228說823、謝雪紅講成王雪紅　林俊憲轟韓國瑜：對受難者家屬毫無尊重

▲韓國瑜出席228追思會 。（圖／記者翁進忠攝）



記者林銘翰／台北報導

今年是二二八事件73週年，高雄市長韓國瑜28日上午前往228紀念公園參加228事件73周年追思紀念會，但韓國瑜一上台致詞時，就先用台語說了「今天是823，73周年紀念會」，又被抓包將「謝雪紅」講成「王雪紅」，接連口誤也引發熱議。對此，民進黨立委林俊憲表示，這分明不是口誤，根本就代表韓國瑜對歷史的無知，與對受難者家屬毫無尊重。

林俊憲表示，823砲戰打的是中共，228事件國民黨打的卻是台灣百姓，質疑「這兩件事情都能搞錯，韓國瑜還有什麼資格在台灣當政治人物」。

林俊憲指出，228事件影響台灣甚鉅，多少台灣人因國民黨派軍隊鎮壓，造成人民家破人亡、流離失所，然而韓國瑜出席228悼念活動時，居然還能說出這麼離譜的話，這分明不是口誤，根本就代表韓國瑜對歷史的無知，與對受難者家屬毫無尊重。

「滅六國者，六國也」，林俊憲認為，罷韓的最大推手，正是韓國瑜自己，因為韓國瑜的一再脫序，迫使人民不能不處理，若不罷韓、不處理韓國瑜，人民會覺得對不起自己。

林俊憲強調，這次事件也提醒著大家，高雄市絕對不能再有這麼荒腔走板的市長，當年228事件國民黨想用愚民政策、捕殺台灣菁英份子造成台灣人才斷層，但現在看來國民黨沒有愚到台灣百姓，反而先「愚」到自己黨的人。

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