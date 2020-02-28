咬牙苦撐！　香港海洋公園行政人員減薪1/3、員工放無薪假

▲香港海洋公園宣布新一輪節約成本措施。（圖／中新社）

記者魏有德／綜合報導

香港新冠肺炎疫情嚴峻，不僅學生延後開學，大型遊樂園也無限期停業中。疫情影響導致財政吃緊的海洋公園昨（27日）向員工發信，為節約成本，下月起行政人員減薪三分之一，其餘不同職級的員工則每月需放8到4天不等的無薪假，至另行通知。

▲香港海洋公園員工將面臨減薪及放無薪假的緊縮政策。（圖／翻攝自中新社）

《香港01》報導，公園人力資源執行總監符譯文發出的通告顯示，因應現時本港疫情，公園行政總裁發出應對新冠肺炎危機的節約成本緊急措施，列明由3月1日起實施，至另行通告，又指公園會在全面開放後，董事局和管理層將審視計劃。

▲海洋公園是遊客訪港必去景點之一。（圖／ETtoday記者攝）

香港最受遊客歡迎的迪士尼樂園及海洋公園自1月26日暫停開放後，時至今日，仍受新冠肺炎疫情影響，遲遲無法開園，不僅錯過農曆春節假期的旅遊高峰，連帶影響整體營運佈局。

對此，香港海洋公園決定自3月起，行政級人員減薪三分之一，助理級行政人員則會放每月放八日無薪假，職級7至9級員工每月放六日無薪假，職級6級或以下員工每月放四日無薪假，當中包括同等級的長期及短期員工。

香港海洋公園在上月初已推出緊縮政策，包括嚴格控制營運成本及酌情開支、節省能源、暫停聘請非緊急及非必要職位、鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休，以及最新實施之取消2020年薪酬調整。