陸疫情緩和！網敲桌「口罩還要戴多久」　專家曝時間點

▲上海民眾都戴上了口罩。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情有所緩解，民眾紛紛提問，「口罩還要戴多久？」對此，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏建議，大家對疫情還要保持高度警惕性，大規模聚會辦不得，「這個狀態可能還要維持1到2個月。那時候沒有新增了，基本上就可以把口罩摘了。」

綜合陸媒報導，目前大陸新冠肺炎疫情防控取得階段性成效，張文宏認為，半年內疫情在全球能控制下來，但早期防控一定要抓住視窗期，大城市要慢下來，「世界上其他國家目前病例大多是輸入性的，那麼我相信按照我們中國的經驗以及對這個病的認識，我個人覺得這個病在一般情況下，半年內所有的國家都應該把它控制住。」

▼張文宏指出，戴口罩的狀態可能還要維持1-2個月。（圖／路透）

此外，在27日下午的國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，中國疾控中心研究員馮錄召提到，「在低風險區域出行仍需戴口罩」，根據各地疫情水準，各省以縣域為單元將各個地區劃分為低風險、中風險和高風險三個風險等級，分區分級實施新冠肺炎疫情精准防控。建議各地的公眾根據所在地防控要求來配合開展個人防護。

他指出，其中低風險區域不等於沒有風險，平時還是要做好個人防護；對個人來講保持良好的衛生習慣，比如戴口罩、勤洗手、通風清潔，注意咳嗽禮儀，減少人員聚集，復工複產後注意與同事保持一定的安全距離、分散就餐等等，這些都會有效地降低感染風險。