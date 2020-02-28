川普為美股和連任「公然唱CDC反調」　專家警告：他的信用才是真問題

▲川普和具有專業權威的CDC唱反調，頻頻對美股重挫表示憂心。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）專家日前指出，美國本土發生社區傳染勢不可免，但總統川普在記者會上不斷強調無需緊張，論調和專家完全不同。他表示本土疫情只會稍微嚴重，不會再更大；他甚至拿美國每年因流感死亡的人數和新冠肺炎做「偽比較」，忽略兩者間的差異及致死率。公衛專家警告，拚連任的川普說謊情況嚴重，這才是真正的問題。

綜合《美聯社》、《彭博》報導，CDC專家25日警告美國民眾，最好事先準備好面對社區傳染，因為就現狀來說，疫情爆發是無可避免的（inevitable）。川普隔天隨即召開記者會，並在演講台兩邊安排數名政府內的公衛專家撐場面，他同樣使用「無可避免（inevitable）」一詞，打槍CDC專家的「悲觀態度」，指出美國許多媒體報導及民主黨的總統候選人辯論內容，都再再放大民眾對新冠肺炎的恐懼。

川普特別批評立場一向較左傾的CNN，以及NBC系列頻道「MSNBC」，認為這兩家媒體「無所不用其極地再把新冠病毒弄得越可怕越好，包括把股市弄得越糟越好。」他強調美股連續4天被疫情血洗，都是因為有心人士帶的風向，藉由病毒搞爛當前的美國經濟，「我認為（疫情）有機會變得再遭一點，但沒有所謂的『無可避免』。」

川普說自己最近得知，美國每年都有數千人死於流感，相較現在新冠肺炎60確診0死亡而言，還更嚴重得多。然而單比死亡數容易造成判斷完全失準的結果，美國正爆發嚴重的流行性感冒，因感染A型和B型流感而死亡的人數至少1.6萬人，但患病者高達2900萬人，比台灣人口還要多出近600萬人；新冠肺炎全球染病人數超過8萬人，約是台灣人口287.5分之1，官方死亡人數卻就有近2700人。





▲根據民調，川普在美國大部分民眾的心中，信用額度相當低。（圖／路透）

川普親信、白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也幫忙讚聲，稱疫情在美國「可防可控」。將美國經濟視為「神聖不可侵犯」的川普，24日訪問印度，36小時快閃行程期間，他仍非常關注美股走向，頻頻在推特上表達自己的憂心，認為過度恐慌會有損美國經濟，似乎他在乎GDP更甚於人民性命。

事實上，美國2020大選接近，川普在此時碰上影響層面既廣且深的疫情，若眼睜睜看著美股崩盤，他的連任之夢恐怕也得化成泡影。

喬治亞大學（Georgetown University）公共衛生法律教授葛斯亭（Lawrence Gostin）警告，川普過去有足以記載成冊的說謊紀錄，只要事件牽扯到有危公共安全，他通常會傾向美化事實或是輕輕帶過。他指出，川普同樣會加熱恐慌程度，如之前西非伊波拉病毒蔓延，川普立刻就下達旅遊禁令，「或是他也給大眾製造錯誤的安全感，聲稱中國和美國完已經完全掌握病情。」

川普的說謊紀錄之多，民調多次顯示大部分的美國民眾，都把他看作一個不誠實又不值得信任的人，而在面臨潛在的疫情大流行風險時，國家的最高當權人說話份量之輕，問題恐怕會更嚴重。全球發展中心 （Center for Global Development）高級研究員柯寧戴克（Jeremy Konyndyk）表示，大部分美國大眾不認為總統的話是值得信任的，這一項事實才是「真正的問題」。