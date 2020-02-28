滯日鑽石公主號船組員　吉爾吉斯人確診新冠肺炎

▲新冠肺炎疫情衝擊日本。（圖／路透）

文／中央社吉爾吉斯比許凱克28日綜合外電報導

吉爾吉斯副外長阿布德拉克曼諾夫（Nurlan Abdrakhmanov） 今天說，滯留日本的一名吉爾吉斯公民被驗出染上新冠肺炎，他將在日本接受治療直到痊癒。

路透社報導，這名患者是停泊在日本橫濱港的鑽石公主號船組員之一。吉爾吉斯境內尚未出現新冠肺炎確診病例。在中國爆發的2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）蔓延全球，目前已在全世界造成超過2800人喪命，8萬3000多起確診。（譯者：吳昇鴻／核稿：嚴思祺）