　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假首日國道「5地雷路段」爆車潮　國5最慘估一路塞到下午4點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲國道5號。（圖／記者季相儒攝）

▲國道5號南港系統至坪林南下路段，估一路塞到下午4點。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

228連假第一天！高公局預估，國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。連假首日估有5大地雷路段，最塞的還是國5南港系統-坪林南下路段，估上午6時起壅塞，一路塞到下午4點。

高公局預判，今日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

請繼續往下閱讀...

▲▼228連假國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼228連假首日，國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報。（圖／高公局提供）

2/28（五）國道易壅塞路段一覽

國1
上午南向
⚫7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）
⚫9-16 時彰化系統-埔鹽系統（4倍）

國3
上午南向
⚫7-12 時三鶯-關西（5倍）
⚫9-12 時烏日-霧峰（4倍）

國5
上午南向
⚫6-16 時南港系統-坪林（5倍）

▲▼228連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲228連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

連假期間相關疏導措施包括：7-12時國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

ET快訊
WHO：新冠病毒擴散中國以外44國　疫情處關鍵期…承認恐全球
香港首例！家犬新冠病毒呈「弱陽性反應」　傳主人是確診女富商
史上最慘！疫情血洗美股狂洩1190點　4天2刷「單日最大跌幅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假首日國道「5地雷路段」爆車潮　國5最慘估一路塞到下午4點

7字形容「228連假天氣」　下週準冷氣團來襲！北台濕冷13度

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光　根本甜蜜放閃文

宜蘭規模3.2地震　最大震度4級

高美館大改造！3館共創44公頃「一日藝術生態生活圈」

印尼籍看護染疫　移工恐成防疫破口？指揮中心：以陪病人員加強管理

媽祖遶境延期！還有全國同步「世界公禱日禮拜」　長老教會針對新冠肺炎回應了

「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！台灣最快3月上線　將收案千名病患

新冠肺炎重創藝文圈　文化部投入15億「藝文紓困振興預算」

影／染疫外籍看護「搭藍38公車6次」　6司機自我健康管理14天！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

20年心血燒光...「神父回收站」全毀　台灣人熱心捐款！法國爸爸忍淚道謝

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

連假首日國道「5地雷路段」爆車潮　國5最慘估一路塞到下午4點

7字形容「228連假天氣」　下週準冷氣團來襲！北台濕冷13度

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光　根本甜蜜放閃文

宜蘭規模3.2地震　最大震度4級

高美館大改造！3館共創44公頃「一日藝術生態生活圈」

印尼籍看護染疫　移工恐成防疫破口？指揮中心：以陪病人員加強管理

媽祖遶境延期！還有全國同步「世界公禱日禮拜」　長老教會針對新冠肺炎回應了

「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！台灣最快3月上線　將收案千名病患

新冠肺炎重創藝文圈　文化部投入15億「藝文紓困振興預算」

影／染疫外籍看護「搭藍38公車6次」　6司機自我健康管理14天！

1148名滯留台人申請返台　湖北台辦：台灣方面拒絕「共同執飛方案」

韓國瑜直播擠聖代「腰折爆粗口」　女粉捧場生信心：我從小就冰雪聰明

金所炫剪中短髮率性可愛！5款韓妞最愛髮型必須筆記　選對弧度馬上瘦臉

連假首日國道「5地雷路段」爆車潮　國5最慘估一路塞到下午4點

228連假「限時咖啡優惠」先看！超商大杯美式3杯100元、中熱拿第2杯1折

WHO：新冠病毒擴散「中國以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

俄羅斯Su-34轟炸敘利亞反抗軍　土耳其發射「刺針飛彈」還擊

新冠肺炎義大利增至17死　瑞士新增2起病例

臉書憂新冠肺炎疫情　取消年度F8開發者大會

全港首例！家犬新冠病毒呈「弱陽性反應」　傳主人是香港確診女富商

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

生活熱門新聞

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！　台灣最快3月上線

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光

買到衛生棉口罩傻爆　網曝：N95等級高檔貨

驚見魔鏡號素人是女友　他秒軟：聲音一樣

宜蘭規模3.2地震最大震度4級

居家隔離14天「租屋獨住怎買飯」　網秒解

看護搭藍38！6司機即刻自我健康管理14天

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

高美館大改造！共創44公頃藝術生態圈

吃完麵「鼻涕紙丟碗」　網驚：好心變負擔

媽祖遶境延期！還有世界公禱日　長老教會回應

印尼看護染疫恐成防疫破口？指揮中心回應

確診往返樹林「東昇公園全面消毒」

更多熱門

相關新聞

228連假首波車潮湧現　晚上8點後疏解

228連假首波車潮湧現　晚上8點後疏解

228連假將展開，高公局預估首波連假車潮今（27）日湧現國道，主要集中在中、北部都會區附近路段，晚上8點後就會疏解。針對3天連假國道路況，高公局也首度推出「路況預測動圖」，透過大數據分析最塞時間點及壅塞路段。

一張圖看228連假國道疏運措施

一張圖看228連假國道疏運措施

228連假南下、北上好走時段出爐

228連假南下、北上好走時段出爐

全台國道服務區年營收排名出爐

全台國道服務區年營收排名出爐

228連假國道疏導措施出爐

228連假國道疏導措施出爐

關鍵字：

228連假交通228連假國道高公局

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

國民情婦懷孕了！閃嫁醫生3個月曬大孕肚

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／林口男員警疑「感情因素」輕生命危

印尼2新冠疑似病例過世　官方否認

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

獲聘立院機要顧問月薪12萬　洪慈庸說話了

王陽明女兒「混血側臉」罕見曝光

更多

最夯影音

更多
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！
35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面