連假首日國道「5地雷路段」爆車潮　國5最慘估一路塞到下午4點

▲國道5號南港系統至坪林南下路段，估一路塞到下午4點。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

228連假第一天！高公局預估，國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。連假首日估有5大地雷路段，最塞的還是國5南港系統-坪林南下路段，估上午6時起壅塞，一路塞到下午4點。

高公局預判，今日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

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▲▼228連假首日，國道路況預報。（圖／高公局提供）

2/28（五）國道易壅塞路段一覽

國1

上午南向

⚫7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）

⚫9-16 時彰化系統-埔鹽系統（4倍）

國3

上午南向

⚫7-12 時三鶯-關西（5倍）

⚫9-12 時烏日-霧峰（4倍）

國5

上午南向

⚫6-16 時南港系統-坪林（5倍）

▲228連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

連假期間相關疏導措施包括：7-12時國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。