228連假「3天路況預測圖」曝最塞時段　首波車潮下午4點後湧國道

▲228連假首波車潮，4點後陸續湧上國道。（圖／資料照／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

228連假將展開，高公局預估首波連假車潮今（27）日湧現國道，主要集中在中、北部都會區附近路段，晚上8點後就會疏解。針對3天連假國道路況，高公局也首度推出「路況預測動圖」，透過大數據分析最塞時間點及壅塞路段。

高公局交管組科長蔡明哲表示，預估今天下午4點以後，中部、北部都會區國道就會出現首波連假車潮，夾雜下班車流一起，車流量估為105百萬車公里，比平常日車流約多一成左右，但晚上8點以後就會疏解。

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▲▼2月28日北部、中部國道南向路段路況預報。（圖／高公局提供）

連假期間，高公局也彙整每日國道壅塞路段分區預測圖，其中，連假首日西部國道南向上午6時後陸續有車流湧現，國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形，尤以國5路段恐持續至下午5時。

▲▼2月29日國道路況預報。（圖／高公局提供）

高公局表示，連假尖峰時段需求遠大於供給，部分路段車多壅塞在所難免，建議北部往返中南部民眾，可改走台61快速公路，不僅免費又快速；另2月29日、3月1日將封閉國3西濱北向入口，原預計從西濱北向轉入國3的民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。

▲▼3月1日國道路況預報。（圖／高公局提供）

依據中央氣象局預報，228連假東北季風減弱，降雨範圍縮小，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中、南部地區為多雲到晴的天氣。高公局提醒，用路人行駛國道若遇大雨或車多壅塞時，應小心、耐心駕駛勿任意變換車道，也可考量行駛替代道路避開壅塞路段。