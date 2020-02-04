228連假國道疏導措施出爐　每日0至5時免收費、國5高乘載管制

▲228連假期間，國道每日0-5時免收費。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

228連假將到來，高公局檢視歷年和平紀念日連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。其中，每日0至5時免收費、國5也祭出高乘載管制。

高公局指出，經研判和平紀念日連續假期多為旅遊旅次，若連假期間天氣良好，預期國5及西部國道北部路段將會發生壅塞情形。國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量。

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▲春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

228連假國道疏運措施

一、入口高乘載管制：

1.109年2月28日（周五）及2月29日（周六）每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

2.109年2月29日（周六）及3月1日（周日）每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

二、入口匝道封閉：

1.109年2月28日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。

2.109年2月29日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口；國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

3.109年3月1日0至24時，封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

三、收費措施：

1.單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）：109年2月28日至3月1日。

2.路段差別費率：109年2月28日至3月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

3.暫停收費：109年2月28日至3月1日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩：

1.現有開放路肩措施照常實施（詳見高公局網站 http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=183&p=1）。

2.109年2月28日至3月1日，增加開放路肩路段與時段共27處供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

1.視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

2.另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

3.針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。