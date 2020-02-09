全台國道服務區年營收排名出爐　蘇花改通車後...這家7天狂賺786萬

▲因應蘇花改全線通車，國道蘇澳服務區春節7天營收就有786萬。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

高公局統計108年全年服務區賣場營業總收入達41.3億元，整體營業額相較107年增加1.6%，年營收前5名依序為清水、西螺、東山、關西及泰安服務區。

全年營業額成長前3名的服務區分別為石碇服務區、西螺服務區及新營服務區，高公局分析石碇與新營服務區營業額，主要成長是因經營商全家引進知名餐飲櫃位及重視顧客回流率，積極調整櫃位，增加忠實顧客的成果；西螺服務區南仁湖公司則是調整餐飲販售內容，增加輕食及運將便當，提高翻桌率促進營業額成長。

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▲清水服務區3樓全新打造日本美食天堂，引進許多知名日式餐廳。（圖／高公局提供）

另外，今年春節連假期間，高公局統計服務區營業總收入218,991,518元，來客數1,452,988人，但是受到天候及台61線通車影響，相較去年春節假期營業額平均下降4.77%；來客數平均下降8.89%。

其中，關西服務區因新契約重新裝修，引進韓國人氣產品專櫃，春節期間營業額衝高到2,193萬元，春節連假營業額仍微幅成長1%。

▲清水服務區春節期間，營業額達482萬。（圖／高公局提供）

清水服務區3樓日本美食天堂專區於年前開幕，日式風味餐飲及伴手禮產品頗受用路人喜愛，春節期間創造482萬元佳績，佔清水服務區營收比重11.8%。

至於蘇澳服務區因蘇花改全線通車，春節期間提供中途休憩行旅服務，加上廠商引進宜蘭、花蓮地區在地知名品牌櫃位，有效吸引民眾消費，7天假期達到786萬元的營業收入。