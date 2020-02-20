228連假放3天！高公局估國道首日最塞　南下、北上「好走時段」出爐

▲228連假首日最塞，高公局曝好走時段。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

228連假將至，高公局根據近年和平紀念日連假交通特性研判，本次連假多為旅遊旅次，雙向交通量以第一天最塞。為避免民眾塞在路上，高公局也預估較好走的時段建議，但仍呼籲民眾多搭乘公共運輸。

高公局指出，228連假主要以旅遊旅次為主，國道雙向交通量以首日最塞，估為114百萬車公里，是平日的1.3倍；其中，南下最塞落在第一天（2/28），估為64百萬車公里，北上則以收假日（3/1）最塞，估達63百萬車公里。

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高公局預估較好走的時段建議如下：

2月28日及2月29日，南向旅遊或返鄉之用路人，請多利用下午時段。

2月29日及3月1日，北向返回工作崗位之用路人，請多利用上午時段。

▲高公局表示，沿海鄰近台61之鄉鎮市區之用路人可多加利用替代道路往返。（圖／高公局提供）

高公局呼籲，北部欲往返中南部地區，可多參考高公局規劃利用台61，替代國1國3新竹至台南地區雙向路段，建議新竹至台南沿途之用路人，橫向可多利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84轉換使用台61，尤其是沿海鄰近台61之鄉鎮市區之用路人可多加利用。另2月29日、3月1日將封閉國3西濱北向入口，民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。

▲▼國6往來台中、彰化替代道路圖。

高公局另針對中部民眾規劃國6往來台中、彰化替代道路，南投至台中之用路人，可行駛國6舊正交流道-中118（北岸路）-台63-台中（大里地區）替代道路，若國6西向車流回堵超過舊正交流道，亦可改駛與國6平行之台14。