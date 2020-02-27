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社會 社會焦點 保障人權

館長直播嗆「拿刀拿槍，殺掉國民黨員」 詹江村提告恐嚇、煽動犯罪

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記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，前總統馬英九以人權為由，支持台商包機返台，但引起網紅館長陳之漢在直播中怒嗆：「拿刀拿槍去每個國民黨部，把他找出來亂棍打死」；國民黨籍桃園市議員詹江村、黃敬平27日至桃園地檢署按鈴申告館長涉嫌恐嚇與違反社維法，詹等人以身為國民黨員心生畏懼，痛批館長言行已涉及煽動社會造成對立。

▲國民黨籍桃園市議員詹江村(右二)、黃敬平(右一)等人27日至桃檢按鈴控告館長陳之漢直播怒嗆國民黨員，已涉及恐嚇等罪。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨籍桃園市議員詹江村(右二)、黃敬平(右一)等人27日至桃檢按鈴控告館長陳之漢直播怒嗆國民黨員，已涉及恐嚇等罪。（圖／記者沈繼昌攝）

網紅館長陳之漢23日在個人直播怒嗆：「我一定帶人拿刀拿槍，去你每個國民黨(黨部)，把你找出來亂棍打死」，此番言論引發不少網友質疑，館長隔天在臉書貼文解釋，有人宣傳他要拿刀槍殺國民黨，但他只是打個比方，若國民黨還在講人權，讓20、30萬台商回台，疫情破口全台感染死傷無數，反正沒法律了，這筆帳他一定算，一定殺光你們（國民黨員）。

▲「村長」詹江村(右二)、黃敬平(右一)等人告館長日前直播「要拿刀拿槍，把他找出來亂棍打死」，已涉及恐嚇等罪。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「村長」詹江村(右二)、黃敬平(右一)等人告館長日前直播「要拿刀拿槍，把他找出來亂棍打死」，已涉及恐嚇等罪。（圖／記者沈繼昌攝）

27日下午，詹江村、黃敬平在安定力量秘書長毛嘉慶、直播主高鈞鈞、寒國人陪同下到桃檢安玲控告館長，詹江村說，館長直撥中提到倘若疫情失控，要帶群眾抓出每個國民黨員用亂棍打死，身為國民黨員的他心生畏懼，最近又有新案例確診，憂心民眾被館長言論煽動，所以與議員黃敬平、安定力量秘書長毛嘉慶等人到桃檢提告。

詹江村認為，館長言論已涉及恐嚇與違反社會秩序維護法，還可能造成社會對立，已經像德國納粹，把某個族群、某個黨派全部殺掉，在某種程度而言，已影響到國家安全，不管最後有無付諸行動，至少已有煽動，建請國安局介入調查。

黃敬平也說，館長別仗著鏡頭前有百萬粉絲網路直播中煽動與玩弄話術，不清楚他在想什麼，並諷刺他跪綠、挺綠別太嚴重，是真的膝蓋太軟，還是心中只有金錢價值？

毛嘉慶則強調，若中華民國有任何一個人與總統拍過莒光日、教學節目，和準副總統開過直播，這人又自稱曾是黑道，他要弄到一些刀械去傷害人，他們相信這個人有政治特權，重點是在網路上號稱有百萬粉絲，是在慫恿、明示什麼嗎？這種人換作是普通人，早就被警察抓了，但現在警察、檢調卻都無動於衷，這已嚴重傷害國家安全，不只是對任何單一人士威脅或恐嚇而已。

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