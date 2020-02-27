宜警交通快打疏解228連假車潮　請駕駛勿成蘇花改「路隊長」

▲228連假宜蘭將再現車潮，宜縣警局估動員1千900人次警民力及交通快打疏解壅塞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

228連假宜蘭將再現車潮，宜縣警局為疏解壅塞，預估動員1900人次警民力，除於蘇花改、國5交流道、風景區周邊及市區道路等重點路段派員加強交通疏導外，並編排交通快打警力，如遇臨時性交通壅塞，針對壅塞路段即時反應、快速到達，以維護交通順暢。

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宜縣警局表示，依據高公局預估，228連假國道5號首兩日07-15時，南港系統至坪林南向路段，後兩日12-22時頭城至坪林北向路段，將出現嚴重壅塞，行車時間比平常增加5至7倍，建議民眾如前往宜花東旅遊可多搭乘公共運輸工具。

而上次春節連假有部分駕駛人因不熟悉蘇花改路段狀況，出現行車緩慢及拉大行車間距等情形，現行蘇花改B段觀音及谷風隧道速限皆為60公里，為維護車流順暢，請駕駛人在速限容許範圍內儘量提升車速，並保持適當間距，避免龜速行駛造成車流回堵。

宜縣警局預估動員1900人次警民力，除於蘇花改、國5交流道、風景區周邊及市區道路等重點路段派員加強交通疏導外，並賡續編排交通快打警力，如遇臨時性交通壅塞，針對壅塞路段即時反應、快速到達，以維護用路人行車正義。

另為利道路交通安全及民眾行車順暢，如發生無人受傷僅財損事故，雙方當事人拍照並確認無誤後，應立即將車輛移置道路兩側不妨礙交通之處所，避免車流回堵與壅塞。連假出遊時可多收聽警廣，警方將隨時插播最新路況，協助用路人預先規劃行程，如遇壅塞仍應配合員警指揮依序行駛，互相禮讓，避免發生事故。

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