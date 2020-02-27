配合防疫簡化行程　桃園龍德宮宣布遶境活動「提前結束」

▲為配合防疫，桃園市龍德宮上週六出發的8天7夜遶境活動，將提前至27日結束。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，全台宮廟宗教遶境活動備受爭議，桃園市龍德宮27日發表聲明，上週六（22）日出發展開8天7夜南巡遶境活動，奉四媽祖聖旨，遶境8天行程縮短為6天，響應政府防疫配合民意，聖母體恤民情，疼惜鄭市長，不忍讓市長遭受輿論攻擊壓力，簡化行程提前於28日下午返回龍德宮。

桃園市長鄭文燦上週六受邀參與龍德宮主神四媽祖南巡遶境扶轎，事後飽受各界質疑，26日桃園市各宗教宮廟討論後決定暫緩或取消大型活動，以配合防疫工作，鄭文燦也呼籲桃園市各宮廟暫緩、取消宗教遶境活動，降低群聚感染風險、減少醫護人力負擔，廣獲全市80餘家宮廟支持。

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▲桃園市龍德宮上週六出發的8天7夜遶境活動，市長鄭文燦曾受邀參與主神四媽祖扶轎。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園龍德宮27日發出聲明，由宮主丁素珠在彰化縣鹿港天后宮說明，昨晚奉四媽祖聖示，將提前結束遶境行程，響應政府防疫，配合政策及民意，聖母體恤民情，疼惜鄭市長，不忍讓市長遭受輿論攻擊壓力，為此行程及規模調整簡化；將於明天下午4時提前回駕桃園龍德宮，對於沿路宮廟原定設香案接駕必須取消，也感謝各界對桃園龍德宮的護持與關心。

鄭文燦獲悉27日獲得龍德宮將提前結束遶境活動後在臉書發文「再次感謝各界全力配合市府，取消大型群聚活動，落實防疫第一的原則，讓防疫高標準、風險降到最低！」

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