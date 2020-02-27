228連假髒空氣籠罩西半部！1張圖曝中南部「短時間亮紅燈」

▲228連假三天空氣品質。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

228連假將到來，環保署今（27日）指出，明天東北季風減弱，台灣環境風場轉為偏東風至東南風，天氣穩定，加上近地面在清晨可能出現逆溫現象，水平及垂直擴散條件轉差，中部、雲嘉南及高屏地區汙染物逐漸累積，部分地區空氣品質將亮起對敏感族群和全民不健康的橘色、紅色警示。

環署表示，已與地方政府共同關注空氣品質變化情形，適時依「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，啟動區域防制措施應變作為，加強大型工廠及營建工地空氣汙染減量管制措施，主要堆置場物料加蓋、道路洗掃等防制揚塵措施，以及餐飲業，露天燃燒等稽巡查作業，並已先協調台電台中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣汙染物排放。有關各項環保機關防制措施執行成果，將彙整於空氣品質嚴重惡化預警資訊平台提供外界參閱。

請繼續往下閱讀...

▲環署強調，空品測站只要達橘色、紅色警示，對敏感族群及全民健康都有一定影響。 （示意圖／記者湯興漢攝）



環署提醒敏感族群注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。時序逐漸進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報有較大不確定性，歡迎隨時利用空氣品質監測網，查詢最新空氣品質變化資訊，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化個人防護；請多搭乘大眾交通工具，減少空氣汙染物排放，共同為維護空氣品質盡份心力。

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。