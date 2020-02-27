影／華航、東航輪飛包機「無解」 陸委會：滯留國人憂工作不保「洽勞動部」

記者任以芳／台北報導

滯留湖北千名台灣民眾，從過年受困當地快一個月時間，目前蔡政府與對岸協商第二架包機，是否有最新進展？陸委會發言人邱垂正表示，「關於包機進度，統一由指揮中心說明，沒有任何評論。」兩岸一直卡在「華航飛，還是東航飛的問題」，至於未來是否改成兩邊流輪值飛來解套，還是沒有任何進度。

▲滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，表達回家訴求，希望再次落空。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

目前武漢三月中即將復工，等同宣布解禁，滯留當地的的台灣民眾是否可以自行回台？邱垂正說，「滯留湖北國人都是自行居家隔離，沒有做實際檢測，貿然回台擔心成為國內防疫破口，未來還要看指揮中心決定。」至於後續第二架包機誰來飛，日前從武漢返台第一班包機，由大陸東航負責執飛，我方提出華航執行二次任務，遭到拒絕。未來是否改成華航、東航輪流飛的解套模式？陸委會表示沒有任何進度。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

至於武漢短暫「解除禁令三小時」，是否有台灣民眾出城離開湖北，透過其他方式入境台灣？邱垂正說，「大陸對於相關人員進出有一定的要求，必須有前往下一個目的地的相關證明文件，才能出城。不可以隨時任意離開武漢市。」基於防疫考量，已經把滯留湖北1235人的名單交給移民署，針對滯留湖北的民眾入境多方掌握，同時要求民航局發函給各航空公司把關。

另外，滯留國人不止在湖北，留在當地不能回台工作，引發勞動權益，回台工作不保。邱垂正說，「有引發勞權益糾紛，請洽勞動部。」如果是雇主指派去大陸工作，雇主不可歸責勞工， 必需給予薪資，不得給予解僱、曠職、扣薪。另外，非屬因公滯留，雇主要有同理心寬待，有勞動權益受損發生， 請洽行政主管機歡協助，各縣市勞動部來協助。」