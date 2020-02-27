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多次稱「新冠病毒肺炎」有特殊考量？陸委會：正常說法

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠肺炎。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

陸委會今（27）日召開記者會時，發言人邱垂正多次提及「新型病毒肺炎」，而不是政府其他部門所稱的「武漢肺炎」，事後被記者問及用此表述是否有特殊考量？他回應僅指出，新冠病毒肺炎是一個正常的說法，並沒有進一步的評論。

世界衛生組織（WHO）日前在日內瓦召開「全球研究和創新論壇」，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上宣布，世界衛生組織將新冠狀病毒命名為「COVID-19」。

另據BBC報導曾指出，病毒命名的正式程序是，當確認發現一種新病毒後，負責的科學家通常會提出一些命名的建議，然後將它們發送給國際病毒分類委員會（ICTV）來挑選合適的名稱「正名」。問題在於，全球語言約有7111種，包含數百萬個單字，實在很難找到一種完全不會引起反彈、爭議的名稱，如果堅持使用錯誤的名稱，很可能會對整個地區、整個族群汙名化，破壞一個產業，最嚴重甚至引發外交危機，因此命名過程必須格外慎重。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

對此，美國國家衛生研究院（NIH）病毒專家庫恩（Jens Kuhn）日前說，謹慎選擇名稱，是確保全球都能使用同一名字來稱呼病毒的最佳方法，理想的疾病名稱，必須考量三大原則。首先，它應該要是獨一無二的，像是新型冠狀病毒有個名稱「武漢冠狀病毒」，就存在著這樣的問題，因為目前已經存在了約17種名稱冠上「武漢」兩字的病毒，它們大多數對人類無害，如果把新冠肺炎病毒的名稱也加上武漢，可能會讓事情變得更加複雜，並增加研究的困難程度。

再來，名稱也應簡短易記。庫恩表示，「像是中東呼吸症候群（MERS）的名稱就不太好記，我常常搞混這幾個詞的排列順序，如果名稱太繁瑣了，一般民眾根本就不會想要這樣叫，所以我希望名稱都能簡潔明瞭，像麻疹（measles）這個名稱，就取得很棒。」

至於最後一個原則，則是盡可能不要冒犯到任何人，這也是最重要的原則。庫恩指出，「大多數人不了解這些名稱，只是將它們視為一個辨別標籤，但這些名稱對於特定族群或許有著特殊的意義，可能是危險、負面的。像是HIV病毒（愛滋病毒）最初就被稱為GRID（同性戀相關免疫缺陷），這名稱不僅對特定族群有所冒犯，也會妨礙到疫情的控制情況。」

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

 

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