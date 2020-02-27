多次稱「新冠病毒肺炎」有特殊考量？陸委會：正常說法

▲新冠肺炎。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

陸委會今（27）日召開記者會時，發言人邱垂正多次提及「新型病毒肺炎」，而不是政府其他部門所稱的「武漢肺炎」，事後被記者問及用此表述是否有特殊考量？他回應僅指出，新冠病毒肺炎是一個正常的說法，並沒有進一步的評論。

世界衛生組織（WHO）日前在日內瓦召開「全球研究和創新論壇」，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上宣布，世界衛生組織將新冠狀病毒命名為「COVID-19」。

另據BBC報導曾指出，病毒命名的正式程序是，當確認發現一種新病毒後，負責的科學家通常會提出一些命名的建議，然後將它們發送給國際病毒分類委員會（ICTV）來挑選合適的名稱「正名」。問題在於，全球語言約有7111種，包含數百萬個單字，實在很難找到一種完全不會引起反彈、爭議的名稱，如果堅持使用錯誤的名稱，很可能會對整個地區、整個族群汙名化，破壞一個產業，最嚴重甚至引發外交危機，因此命名過程必須格外慎重。

對此，美國國家衛生研究院（NIH）病毒專家庫恩（Jens Kuhn）日前說，謹慎選擇名稱，是確保全球都能使用同一名字來稱呼病毒的最佳方法，理想的疾病名稱，必須考量三大原則。首先，它應該要是獨一無二的，像是新型冠狀病毒有個名稱「武漢冠狀病毒」，就存在著這樣的問題，因為目前已經存在了約17種名稱冠上「武漢」兩字的病毒，它們大多數對人類無害，如果把新冠肺炎病毒的名稱也加上武漢，可能會讓事情變得更加複雜，並增加研究的困難程度。

再來，名稱也應簡短易記。庫恩表示，「像是中東呼吸症候群（MERS）的名稱就不太好記，我常常搞混這幾個詞的排列順序，如果名稱太繁瑣了，一般民眾根本就不會想要這樣叫，所以我希望名稱都能簡潔明瞭，像麻疹（measles）這個名稱，就取得很棒。」

至於最後一個原則，則是盡可能不要冒犯到任何人，這也是最重要的原則。庫恩指出，「大多數人不了解這些名稱，只是將它們視為一個辨別標籤，但這些名稱對於特定族群或許有著特殊的意義，可能是危險、負面的。像是HIV病毒（愛滋病毒）最初就被稱為GRID（同性戀相關免疫缺陷），這名稱不僅對特定族群有所冒犯，也會妨礙到疫情的控制情況。」

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

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