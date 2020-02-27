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華航、東航共同執飛「卡關原因」 陸官媒：台方拒絕此方案

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▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸官媒新華社指稱，台灣拒絕華航、東航共同執飛。陸委會發言人邱垂正今（27日）只表示，還在協商中。（圖／記者任以芳攝）

任以芳／台北報導

滯留湖北千名台灣民眾，是否改成華航、東航輪流執飛？今（27日）陸委會發言人邱垂正表示，「統一由指揮中心說明，沒有任何評論。」大陸官媒新華社發表最新報導反擊，指稱「大陸方面同意共同執飛，是台灣方面拒絕這項方案。」

報導指出，湖北省台辦表示，2月3日東航運送首批247名台胞返鄉後，後續運送安排台灣方面一直拒絕同意。日前，大陸方面通過兩岸民航聯繫渠道建議，「由東航和華航共同執飛武漢到台灣的臨時航班，盡快完成滯留湖北台灣民眾的運送，但台灣方面不同意共同執飛運送方案。」

針對兩岸協商一直卡在「華航飛，還是東航飛的問題」，邱垂正只表示，「一切協商中，沒有一步。」記者會上會沒有透露，對岸有提出接受華航、東航輪流執飛的方案。由於武漢三月中即將復工，等同宣布解禁，滯留的台灣民眾是否可以自行回台？邱垂正說，「目前滯留湖北國人都是自行居家隔離，沒有做實際檢測，貿然回台擔心成為防疫破口，未來還要看指揮中心決定。」

報導強調，「台灣方面繼阻止東航運送後，也拒絕同意兩岸航空公司共同運送的安排。」目前滯留湖北台灣民眾向湖北台辦提出協助返鄉申請，由979人增至1148人。新華社也指出，這群台灣民眾在湖北各地居家觀察超過四周時間，無一人發生新冠病毒感染，他們因返台就醫用藥、上學、上班、家庭照護等急需，非常想回家。希望東航和華航安排6個班次盡快有序實施，在一周內完成全部運送。大陸方面針對班次分配，各班次乘客如何安排、登機前和運送中檢疫防疫事項，有提出具體建議，並且提交1148人員名單。

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