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防疫再升級！　嘉義長庚限制探病人數及探病時段

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▲防疫再升級!嘉義長庚控制入院人流，鼓勵視訊探病。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲嘉義長庚控制入院人流。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導


因應新冠肺炎(COVID-19)疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心政策醫院加強人員管制措施，全面防堵防疫可能之漏洞，以維護民眾及醫療院所安全，嘉義長庚醫院自3月2日起全面管制醫院進出人員。包括先前限制醫院每床陪客人數1名，及規定一般病房每日固定時段探病且以每床2人為限。

▲防疫再升級!嘉義長庚控制入院人流，鼓勵視訊探病。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲嘉義長庚規定進入護理站前，一律須先完成TOCC包括旅遊史進入護理站前。（圖／嘉義長庚醫院提供）


嘉義長庚醫院自3月2日起加強訪客陪病管制措施如下：


1. 每日固定開放探病時段如下，限陪病者1人(核發陪賓證)、探病者2人(核發探病證)。一般病房開放時段:10:00 - 16:00、加護病房開放時段:11:00 - 11:30


2. 訪客及陪病者於進入護理站前，一律須先完成TOCC包括旅遊史(Travel)、職業別(Occupation)、接觸史(Contact)、是否群聚(Cluster)，確認後始得進入。


3. 每天自18:00起全面管制出入口，無陪病證之民眾一律禁止入院。

▲防疫再升級!嘉義長庚控制入院人流，鼓勵視訊探病。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲嘉義長庚鼓勵視訊探病。（圖／嘉義長庚醫院提供）


為確保病友及訪客家屬們身體健康，嘉義長庚醫院呼籲民眾盡可能減少到醫院探病，鼓勵以電話視訊關懷。如欲入院請務必配合各項防疫措施，須自備口罩全程配戴(無口罩不得進醫院)、勤洗手及量測體溫無發燒等。

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