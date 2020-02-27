民眾憂遶境成防疫漏洞！點名高雄五甲龍成宮　廟方：跟大甲媽不同

▲鳳山五甲龍成宮遶境。（翻攝自／五甲龍成宮臉書直播）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導



受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大型活動舉辦與否備受矚目，大甲鎮瀾宮、拱天宮白沙屯媽祖遶境活動在27日相繼宣布延期舉行，不過在高雄的五甲龍成宮自2月16日起就開始進行「雙媽鳳山區徒步祈福遶境」，直到3月15日才結束，活動長達一個月，現在就有網友向《ETtoday新聞雲》投訴，質疑目前是防疫關鍵時期，活動還要繼續嗎？

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▲鳳山區五甲龍成宮雙媽遶境活動。（圖／記者翁進忠攝）

網友向《ETtoday新聞雲》爆料，「五甲龍成宮和大甲媽百年南巡依舊持續，長達一個月，與廟方反映無作為」，並說：「不顧高風險的群聚感染，希望新聞雲幫忙高調，讓此活動能跟桃園龍德宮一樣縮短時程」。同時他也提供一張照片，表示自己有跟龍成宮小編來反應，不過小編回應希望不要用假帳號，要以本尊來比較有誠意。

▲鳳山五甲龍成宮遶境。（翻攝自／五甲龍成宮臉書直播）

記者求證五甲龍成宮，廟方人員表示，2月15日從鳳山將大甲媽接回五甲龍成宮行館，2月16日開始以「里」為單位，由鳳山區76個里長安排要走那些大街小巷，因為我們沒有陣頭、神轎，神明都是用揹的，所以這個里走完交給下個里，每次在里停留時間不超過3小時，人數不超過100人，所以跟大甲鎮瀾宮的遶境方式是不一樣的。

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