確診女犯「衝出武漢」回北京　官方急宣：在湖北的「一律不准返京」

▲武漢女子監獄。（資料圖／翻攝北京日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸一名已確診新冠肺炎的女病人近日從已「封城」的武漢回到北京，在網路上引起很大討論，並引來官方注意及調查。北京市政府為了防止類似事件發生，於27日宣布，湖北地區人員一律不得返回北京，其它地區人員返回北京後要進行居家或集中醫學觀察14天。

▼女子進入北京後居住的社區。（圖／翻攝北京日報）



根據陸媒報導，這名女子為北京人，原在武漢的監獄服刑，18日就出現發燒的症狀，但還是在22日搭乘家人的車輛從武漢返回北京，並於24日被確診，轉送到醫院隔離治療。陸媒更進一步報導，該女早在武漢就已經被確診過，是武漢的確診病例。

消息傳出後，在網路上引起很大討論，許多人都不解，為何該女明明已經確診，卻不用隔離，還能從早已「封城」的武漢離開，接著又順利進入北京，有人也質疑，該女是否擁有「強大背景」，才能靠著特權突破封鎖。

▼武漢已經「封城」超過一個月。（圖／路透，下同。）



事件也引起大陸官方重視，於26日由司法部分管副部長劉志強帶隊，會同中央政法委、最高人民檢察院、公安部組成聯合調查組，赴湖北進行調查。新到任的湖北省委書記應勇更指出，在疫情防控最吃勁的關鍵階段，竟發生此類嚴重違反離漢離鄂通道管控的事件，絕不能允許，「要迅速查清事實，依紀依法嚴肅處理，及時回應社會關切。此事還是否涉及其他違法違紀問題，也要徹查。」

似是為了回應此事，北京市政府副秘書長陳蓓27日下午特別在記者會上強調，按照北京市防控工作要求，目前湖北地區人員一律不得返京，其它地區人員返京後需進行居家或集中醫學觀察14天，「請中央各機關企事業單位嚴格按照要求落實防控工作措施，配合街道落實人員信息報告和管理責任。」