32例確診看護「多次往返樹林」！公所：東昇公園週遭全面消毒





▲指揮中心今（27日）公布案32外籍移工足跡，由於曾往返樹林火車站和東昇公園，樹林區公所將針對東昇公園週遭進行全面消毒。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心今（27日）公布案32外籍移工足跡，由於曾往返樹林火車站和東昇公園，樹林區公所提出緊急應變措施，針對東昇公園週遭，已派廠商於今晚18:30進行全面消毒，且派衛生所護理長及相關同仁至案例32居住處所進行相關處置。

該案2月18日13:05由樹林站後站進站，搭乘13:11之1188次區間車北上前往板橋站，13:19由板橋站東口出站。回程從板橋站西剪票口進站，搭乘13:43之1191次區間車返回樹林站，13:52由後站出站，全程均有戴口罩。

請繼續往下閱讀...

▲32例移工足跡圖。（圖／陳昱璇、王譯萱製）



樹林公所表示，針對東昇公園週遭，將於今晚18:30進行全面消毒，清潔隊明（28）日上午將再度至東昇里進行全里消毒，且衛生所護理長及相關同仁，已至案例32居住處所進行相關處置。呼籲於2月16日至2月19日時段曾出入案例32活動時序表相同地點之民眾，落實自主管理，身體不適，請盡速就醫或撥打1922。

台鐵局表示，已針對確診對象行經之站區、月台於今日完成全面消毒，完成時間板橋站為05:30、樹林站為06:10、新竹站/新竹車班為09:00。另2月18日1188次列車編組已於2月19 日及25日進行2次車廂消毒；2月18日1191次列車編組則已於2月18日及24日進行2次車廂消毒。

