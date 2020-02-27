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轉型正義資料庫上線「公開萬筆政治案檔案」　蔣中正曾參與審判3000件

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記者黃翊婷／綜合報導

「台灣轉型正義資料庫」26日上線，開放讓民眾透過網路查詢政治案件的受審情況，同時也公開戒嚴時期各層級的加害者及參與者。臉書「沃草 Watchout」小編分享一篇報導，內容提到，該資料庫共蒐集一萬多筆政治案件檔案，蔣中正曾參與的審判有3000多件，其中有876筆的判決結果為死刑。

根據臉書「沃草 Watchout」的文章描述，行政院促進轉型正義委員會2年前成立後，開始積極清查檔案，投入建立轉型正義資料庫，經歷重重關卡，網站總算在26日正式上線，主要是希望能夠網路的力量，讓大眾更了解台灣過去被稱為「白色恐怖時期」的歷史。

轉型正義資料庫26日上線。（圖／翻攝自轉型正義資料庫網頁）

▲轉型正義資料庫首頁畫面。（圖／翻攝自轉型正義資料庫網頁）

而根據促轉會的調查統計，台灣轉型正義資料庫中共有一萬多筆政治案件檔案，其中蔣中正曾參與的審判有3000多件，共876筆的死亡判決經過他的手，可見在當時他的確是審判中的關鍵角色。

促轉會委員說明，建立資料庫的主要目的有兩個，首先是希望透過網路提供便利的查詢，幫助學術研究，也可以讓大眾更了解這段歷史；其次是經過這次系統性的整理，可以讓大家對於當時的時代背景以及人物職位、掌權有所了解，也算是回應各界長期以來的疑惑。

228和平紀念公園（圖／交通部觀光局提供）

▲二二八和平紀念公園。（圖／交通部觀光局提供）

不過，促進會指出，台灣轉型正義資料庫的內容以戒嚴時期曾受法院審判、被處死刑，或坐牢的政治受難者為主，並不包含在二二八事件被密裁、未經審判直接槍斃的受難者，像是畫家陳澄波、被押至台南圓環處死的湯德章等人，因為都是未經受審就罹難的案件，因此，不會被納入資料庫中。

另外，促轉會曾公告撤銷政治受難者有罪判決，在2018年10月至2019年5月期間，共公布四波刑事有罪判決撤銷名單，總計辦理5837人的判決撤銷作業。與此同時，促轉會也推動界定加害者身分，並向加害者追究責任的工作，試圖建構「加害運作機制」，從而終結「沒有加害者」的現象。

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