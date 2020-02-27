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居家檢疫者頻失聯！侯友宜怒「自費集中隔離」　官員曝他玩真的：找場地了

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▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲居家檢疫者頻失聯，侯友宜怒：「以後自費集中隔離。」（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

考量到各地頻傳有居家隔離、居家檢疫者偷跑出門，新北市市長侯友宜25日表示，如果隔離者或檢疫者再繼續亂跑、故意失聯，未來一定會送到集中檢疫所接受「自費隔離」。新北市府官員26日表示，侯友宜是認真的，現在已在尋找場地，正在持續規劃中。

侯友宜25日在市內各地國小視察防疫情況，接受媒體聯訪時表示，新北市居家檢疫人數位居全國最高，一度突破5千多人，其中有極少數人故意在外亂跑，這些人除了會依法重罰外，未來一定會送到集中檢疫所隔離，如果中央沒辦法負擔，市府會自己找適當場所，「我絕對不會客氣」、「而且我要要求他們自費。」

市府官員表示，侯友宜「是玩真的」，相關單位已在尋找適合建物，鎖定在遠離人口較少的郊區或偏鄉，屬於簡易版的集中檢疫所設計，唯一與中央不同的是要使用者付費原則，入住此處的檢疫者需自行負擔食物、日用品等費用，而且市府要求自費檢疫，也符合傳染病防治法58條規定，希望不要再有檢疫者亂跑。

▲陳時中出席台中市居家隔離檢疫關護中心成立記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳時中出席台中市居家隔離檢疫關護中心成立記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

新冠肺炎疫情延燒，全台都有人正在居家隔離或檢疫，中央為確保民眾14天內能獲得支援，要求地方政府3/1日前成立關護中心。其中台中已於2/26日成立，中心設有9個組別，有專人針對緊急就醫、勞工法令、心理關懷等提供諮詢，必要時也能協助環境消毒，予以身心障礙或行動不便獨居者生活協助等。

為了減少居家隔離、居家檢疫偷跑情況，立法院25日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 》，屆時民眾一旦違反「居家隔離」規定，可開罰20萬到100萬元；違反「居家檢疫」規定，可開罰10萬到100萬元，患者與疑似患者偷跑，可處2年以下有期徒刑、拘役或最高200萬元罰鍰。

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