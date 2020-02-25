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二二八前夕　「台灣轉型正義資料庫」將公布戒嚴加害者

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▲▼立委鄭運鵬去年表示，促轉會已查詢「延平學院」在白色恐怖時期7位受害師生的資料。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

▲立委鄭運鵬去年表示，促轉會已查詢「延平學院」在白色恐怖時期7位受害師生的資料。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬，下同。）

記者郭卉寧／綜合報導

不再只有受害者！促進轉型正義委員會表示，「台灣轉型正義資料庫」將在26日對外發表，到時民眾除了可以上網查詢政治案件的受審情況外，也將公開戒嚴時期各層級的加害者及參與者，但並不含在二二八事件被密裁、未經審判直接槍斃的受難者，包含畫家陳澄波、被押至台南圓環處死的湯德章等人。

為了落實轉型正義，國家發展委員會檔案管理局將二二八事件的檔案全數解密。總統蔡英文也指示，就部分政治檔案的解密召開會議。而在2019年7月4日，立法院三讀通過《政治檔案條例》，這也是把政治檔案移歸為國家檔案的法源 。

促轉會在臉書表示，推動轉型正義的基礎工作之一，就是了解威權統治下有多少人受害，除了指認受害者外，也應釐清他們受害的過程，然而，政府在威權統治時期常以涉及「叛亂」為由，將人送交軍事審判，導致大量違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則的政治案件發生。

為掌握軍審侵害人權的整體情形，促轉會歷時一年多爬梳、檢視政治檔案，並統計受裁判人姓名與人數，也識別參與案件審理的軍法官、軍事檢察官等人的姓名及職稱並將這些資訊編碼建置為「台灣轉型正義資料庫」。

▲▼立委鄭運鵬去年表示，促轉會已查詢「延平學院」在白色恐怖時期7位受害師生的資料。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

促轉會指出，為了使社會更加瞭解歷史真相，將在二二八紀念日前夕，於26日對外舉辦「台灣轉型正義資料庫發表會」，向民眾說明資料庫內容、使用方式與貢獻，「我們期待透過系統化的整合，能與既有的學術研究互補，增加社會對這段歷史的了解。」

據了解，促轉會也已彙整收錄一萬多名在戒嚴時期曾受刑事判決的政治受難者資料，也從館藏檔案找到約一千張受裁判者的照片，關於政治受難者基本資料、照片等都會在資料庫呈現，而當時的加害者及參與者也將如實公開。

不過，促進會指出，台灣轉型正義資料庫的內容以戒嚴時期曾受法院審判、被處死刑，或坐牢的政治受難者為主，並不包含在二二八事件被密裁、未經審判直接槍斃的受難者，像是畫家陳澄波、被押至台南圓環處死的湯德章等人，因為都是未經受審就罹難的案件，因此，不會被納入資料庫中。

另外，促轉會曾公告撤銷政治受難者有罪判決，在2018年10月至2019年5月期間，共公布四波刑事有罪判決撤銷名單，總計辦理5837人的判決撤銷作業。與此同時，促轉會也推動界定加害者身分，並向加害者追究責任的工作，試圖建構「加害運作機制」，從而終結「沒有加害者」的現象。

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