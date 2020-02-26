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顧客信用卡沒刷到！菜鳥店員含淚求助…警1天找到　他樂喊：免賠錢了

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▲超商店員感謝警方協助找到顧客。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲超商店員感謝警方協助找到顧客。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

便利商店近年逐步開放信用卡支付功能，對消費者來說不僅相當方便，或許還能賺點現金回饋，不過對店員來說，結帳時就得特別注意。高雄市三民區某間超商近期有一名菜鳥店員在幫客人結帳時，因不熟悉收銀操作，誤以為顧客的信用卡已完成交易手續，後來店長發現收銀台操作畫面異常，趕緊向警方求助。

鼎金派出所日前接獲便利商店店長報案，指稱新來的員工小弟，因第一天上班不熟悉收銀台操作，顧客使用信用卡消費時未完成交易手續，而該名顧客誤以為已經結帳就離開，後續發現收銀檯操作畫面異常，才發現上一位客人沒有結帳，但人已不知去向。

鼎金派出所員警陳士宏到場了解，並調閱店內監視器畫面，記下該名顧客特徵及去向，經了解該名顧客購買冰淇淋、餅乾及飲品共消費400多元，員警謝明樺初步認定為超商周遭住戶，案發隔天便循線找到該名顧客。

何姓顧客表示，因案發當天在收銀檯等了很久，誤以為已結帳才拿著商品離開，直到員警找上才發覺原來信用卡未完成交易，並立即回到超商完成消費。事後超商店長相當肯定警方辦案效率，且菜鳥店員也不必含淚賠錢了。

整起事件雖是店員操作失誤，所幸最後是以完美結局收場，不過類似事件其實在生活上層出不窮，大多是店員自行賠錢了事，但若是顧客不願回店完成消費動作，是否可能觸法？律師劉嘉凱表示，如果卡片（信用卡）沒問題，結帳程序是店員失誤，則顧客沒有刑事責任問題，單純是民事上，店家可以請求顧客支付款項，至於要構成詐欺罪，則需要顧客施用詐術，例如明知卡片失效，明知無支付能力而消費。

►他奶奶的美麗小秘訣

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