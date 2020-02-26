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台北里長免費發放口罩跟「水神」　公園湧進千人！看不到隊伍的盡頭…

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記者陳雕文／台北報導

新冠病毒（COVID-19）疫情持續擴散，只要有消毒功能的相關產品都超夯，台北市至聖里於26日張貼公告，當天下午5點半將在大龍公園發放口罩跟「水神」（次氯酸水）當地居民得知消息，紛紛到公園排隊等候，有民眾路過驚呼，「也太誇張了吧！」拿起手機拍下看不到盡頭的隊伍。

▲▼至聖里。（圖／民眾提供）

▲至聖里26日公告發放口罩跟水神，下午就有大批民眾紛紛趕到大龍公園排隊。（圖／民眾提供）

至聖里還拉起布條，宣揚水神比酒精還神的消毒力，而旺旺集團的也透過新聞大推水神的功效，有網友質疑，「比酒精還神？這是業配吧」、「水神只是旺旺集團的消毒液」，那究竟水神到底有多神？

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根據旺旺集團官網介紹，水神是微酸性次氯酸水，是一種無色、略帶氯味，使用於空間環境抗菌上，對環境無公害的抗菌液，且無污染、無化學殘留，具有安全、抗菌、消臭、環保、便利、便宜等特點，所以將品牌命名為「水神」。

▲▼至聖里。（圖／民眾提供）

而次氯酸水可用於清潔環境（如擦拭桌椅、門把），以及部分食材、食品容器消毒，但不可食用，因此消毒過後需再用水沖洗一遍；次氯酸水應避免用於金屬表面；若次氯酸水濃度太高，可能會引起皮膚發炎、對眼睛造成傷害，不可不慎。

▲▼至聖里。（圖／民眾提供）

▲民眾自備容器等著裝水神。（圖／民眾提供）

衛生局說，建議消費者使用次氯酸水時要按照產品使用說明，注意濃度與用途，如果是民眾用製造機自行生產的次氯酸水，濃度約在30ppm～80ppm，因無色、無嗆鼻氣味，應當心避免誤食。

▲▼至聖里。（圖／民眾提供）

▲至聖里還拉起說明水神功效的布條。（圖／民眾提供）

綜合各家媒體的說法，不論水神跟酒精，或是其他消毒劑，對環境都有一定殺菌力，但建議減少消毒劑對皮膚的直接接觸，乖乖使用肥皂、勤洗手，並少伸手碰觸眼、口、鼻最實在。

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