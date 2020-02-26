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支持台商有序復工！浙江推5大措施　盼盡快恢復正常產能

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▲▼武漢戰時管理。新冠肺炎，新冠病毒，防護衣。（圖／路透）

▲新冠肺炎嚴峻。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，大陸許多企業陸陸續續復工，浙江省台辦也祭出「五項服務措施」，包含政策、法律、金融、項目及關愛服務，進一步支持台企在做好防疫安全的基礎上應復盡復、應開盡開，已復工的盡快恢復正常產能。

綜合陸媒報導，目前浙江省沒有台商感染新冠肺炎。截至24日，浙江省台資企業中，已經復工復產和申請近期復工的超過90%，其中規模較大的復工復產率已達93%。

浙江省台辦為了提供台商台企服務保障，提出了五項服務措施，第一是「強化政策服務」：抓好惠企惠台政策梳理，已彙編省委、省政府及省級部門出台的減稅降費、用工、外貿、社保等25個惠企政策文件，及時以電子版的形式向台商台企進行推送發布。加強政策宣導和解讀，進一步指導台商台企用好用足政策，推動各項政策在台企落地落實，為台企復工復產和轉型升級提供有力政策支持。

第二、「深化法律服務」：聯合杭州市東方公證處推出三項服務舉措，為台企開通公證服務綠色通道，優先提供涉疫事項公證法律服務，對台企在對外貿易中因受疫情影響而無法如期履行或不能履行合同的，優先辦理不可抗力相關的事實或文書公證，減免相關公證費用。進一步發揮法律顧問作用，在前期制訂祭出「抗擊疫情期間台企合規經營的法律意見」基礎上，明確法律服務窗口和聯繫人，為台企提供疫情期間企業用工、合同履行、稅費、社保繳納等方面的法律服務，防範各類法律風險，保障台商台胞的合法權益。

第三、「協調優化金融服務」：根據浙江省台辦與省農行、省農信聯社關於加強台資企業金融服務的協議，協調省農行、省農信聯社專門推出支持台資企業復工復產和疫情防控舉措，分別為台企提供100億、50億人民幣授信額度，並通過減免利息、免收相關手續費、下調利率、推廣「台融卡」、無還本續貸等措施，緩解台企融資難和還貸難等問題。

第四、「加強台資項目聯繫推進服務」：建立省市台辦分級分工聯繫服務大項目機制，確定11個重點項目清單，由領導掛帥，相關處室具體對接，定人定向跟蹤協調，大力推進在談項目抓緊簽約落地，籌建項目抓緊推進上馬建設，在建項目抓緊建成投產。

第五、「提供關心關愛台商服務」：加強與台商台企、台協會的溝通聯繫，通過「電話打一遍、台企聯繫一遍、實際困難了解一遍」的方式，全面摸排台商台胞所思所慮，了解困難訴求，及時回應關切，積極為台商台胞返浙返崗提供交通、防疫物資、就醫就診等方面的便利和服務。同時，及時介紹浙江省疫情防控工作的新部署和積極成效，消除恐慌情緒，增強必勝信心。

近日，浙江省台辦領導帶隊深入各地台企開展「三服務」活動，了解台企復工復產進展情況及存在困難，幫助協調解決台企復工復產中遇到的實際問題，推動台企安全有序恢復正常生產經營。

▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

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