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自曝家人狂接「謾罵電話」　顏清標激動脫稿：別針對我87歲父親

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記者趙蔡州／綜合報導

大甲媽遶境是一年一度重要宗教盛事，但隨各國新冠肺炎（COVID-19）擴散，外界紛紛呼籲活動停辦。鎮瀾宮基金會董事長顏清標26）表示，媽祖遶境暫定如期舉行，但若政府喊停，也絕對配合，只希望衛福部要作出判斷，不能任網路帶風向，甚至打到他家謾罵，講到激動處一度脫稿、表情凝重。

顏清標26日在記者會上宣布，大甲媽祖遶境將會如期舉辦，3月19日遶境活動將如期舉行，但為了避免信眾群聚感染，他們也祭出了5項特別調整，像是取消起駕宴、媽祖之光晚會跟祝壽大典，這一次也不會讓信徒摸鑾轎、鑽轎底，大幅縮減遶境活動的規模。

▲大甲媽祖遶境「照常舉行」！　顏清標出面回應（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏清標26日在記者會上宣布，大甲媽祖遶境「照常舉行」。（圖／記者鄧木卿攝）

顏清標表示，防疫工作衛福部才是專家，希望衛福部做出判斷，讓所有宮廟有所遵從，不能任由網路帶風向，製造不理性謾罵，傷害大家情感。他透露，近期有民眾一直打到他家謾罵，讓87歲老父親都受波及，激動到一度脫稿喊「針對我，不要針對我父親」、「指揮中心還是內政部，如果有說不要去遶境，我們也會遵守。」

他指出，這一次取消的活動經費，將轉為籌辦遶境的防疫工作使用，也號召公衛團體、專業醫師等團隊，共同成立防疫小組，加強此次大甲媽遶境進香的各項防疫措施，鎮瀾宮也會將所有節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，提撥捐贈3千萬元給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。

他最後強調，「望各界不要再製造對立的氛圍。也希望透過今天的媒體採訪，再次向全國的媽祖信徒宣導，防疫最重要的就是自主管理，關心自己，也要關心家人的健康，互相提醒。今年的遶境活動，也要宣導不鑽轎底，不觸摸神轎，不近距離接觸，甚至透過線上直播的觀看，一樣都能獲得媽祖的庇佑和賜福。」

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