拚縮短檢驗時間！國衛院開發新冠病毒快篩試劑盼「15分鐘內知結果」

▲新型冠狀病毒。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎快篩可望有新進展！國家衛生研究院今（26）日表示，最新研究發現SARS和新冠肺炎抗體有機會通用，並且用於研發快篩試劑，正向疾管署申請病毒進行驗證，估計初步結果2～3週後可以出爐。一旦成功開發，新冠肺炎有機會和流感一樣可於10~15分鐘內得知結果，當國內出現社區感染時，快速的檢驗有助於避免醫療系統癱瘓。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，目前國內使用篩檢技術新冠肺炎可以在0.8天內得知結果。現在有機會加速腳步，國家衛生研究院副院長司徒惠康表示，國衛院近期發現SARS抗體可供辨識的抗原部位和新型冠狀病毒相同，這也意味這個抗體預期可以抓到新冠病毒，進而研發快篩試劑。

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司徒惠康指出，以流感快篩試劑來說，準確率約在5~6成，可於10～15分鐘內篩檢出陽性與否；新冠病毒快篩試劑若成功研發，將篩檢時間加快，就可以更快速採取相關處置，當疫情於社區內擴散時，透過快篩進行患者分流，將可以避免醫療系統遭到癱瘓。

國衛院已經向疾病管制署完成病毒申請，近日將展開驗證，期望未來兩三週可以看到初步成效，若結果理想，再進一步分享給業者做商品開發，最後經食藥署核可，估計還要一些時間。