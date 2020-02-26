中研院晚間FB：純度99%「公克級」瑞德西韋成功合成！

▲瑞德西韋。（圖／中研院提供）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散全球，目前仍沒有特效藥物能夠治療，世衛一名官員日前曾說，目前只有瑞德西韋具有功效。中央研究院昨晚也成功合成出純度達99%的「公克級」瑞德西韋，今晚就在臉書上整理出了7項Q&A，為廣大網友的疑難雜症做出解答。

瑞德西韋被視為可能有效治療2019年新冠肺炎（COVID-19）的藥物，中研院化學所陳榮傑研究團隊昨晚就成功合成純度達99%的「公克級」瑞德西韋。中研院指出，合成藥物的量級大小不是為了衝量，而是希望能藉由放大過程了解未來若需量產時，藥物製程可能會遇到的問題。

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▲中研院成功合成純度達99%的「公克級」瑞德西韋。（圖／翻攝中央研究院）



中研院指出，藥物的純度會直接影響到品質的優劣，一般要提高純度避免雜質造成療效降低或其他可能的副作用。他們續指，這次合成過程中的大挑戰就在如何從不同「鏡像異構物」中挑選出最適合的版本，由於化學分子即使有同樣的原子和化學鍵，但在空間中，會因為組合的方式不同，產生順時鐘及逆時鐘的兩種結構，兩種結構的功能有所不同，也會影響藥物的效果。

中研院表示，他們完成公克級合成工作後，下一個任務是在國家抗疫平台中負責藥物的結構修飾。目前有二個方向，一個方向是老藥新用，篩選既有藥物中是否有可以修改結構加以使用；另一個則是發展新的抗病毒新藥。「未來因應疫情所需，可透過技術授權在臺灣大量生產，支援國家防疫。」

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