　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段　3月2日起實施區間測速

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段自109年3月2日起實施區間測速，測速點前提醒用路人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段3月2日起實施區間測速，測速點前提醒用路人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「速度管理」近來已列為交通部維護道路安全的重點政策之一，以實施區間測速來抑制瞬間超速行，並期減少車輛間行駛速度的差異，來達到控制車行速度趨於穩定之效果，甚至防範因超速引發之交通事故，台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段3月2日起實施區間測速。

公路總局與雲林縣警察局交通警察隊為提升台61線全線通車之行車安全，合作營造安全的用路環境，於台61線南下車道218K+250m至226K+250m（即麥寮橋頭至台西崙豐路段）易超速路段，共計8公里，建置科技執法-區間測速系統，自109年3月2日凌晨起實施，該路段最高速限為90公里，請用路人行經該路段務必遵守速限行駛。

請繼續往下閱讀...

過去傳統固定式測速照相係單一定點測速取締，用路人僅在測速器前減速；區間測速則是可將速度控制範圍由點擴展至線之測速取締，當車輛通過區間測速起點及終點時，系統將辨識車牌及記錄通過時間，計算該車輛在測速路段距離的平均速率，倘若平均速率大於速限即代表超速。

公路總局第五區養護工程處交通管理與控制中心指出，實施區間測速之起點及終點均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌提醒用路人，請用路人務必遵守速限(時速90公里)，隨時留意路旁的交通設施牌面，同時克制油門避免超速受罰。

▲ 台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段自109年3月2日起實施區間測速，測速點前提醒用路人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段自109年3月2日起實施區間測速 ，南下車道218K+250m區間測速起點告示牌面。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

▲ 台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段自109年3月2日起實施區間測速，測速點前提醒用路人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段自109年3月2日起實施區間測速 ，南下車道226K+250m區間測速終點告示牌面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►我沒有遲到，是時間遲到了！


【其他新聞】

►雲林青農不惜吃老本　貢獻整年度稻米收入籌建牛棚安置退休耕牛

►越南小吃店「土狗懸吊4樓」哀嚎　警消搶救嚇見「頂樓養10隻」

►大甲媽、白沙屯媽遶境　雲林縣長張麗善：尊重！將盡地主之誼

►道德與良善都回來了！193面「禮義廉恥」掛回雲林校園　李明哲：要內化

►獨／大甲媽祖「百年傳承」不能斷！「3條件」如期遶境　1300桌起駕宴先停辦

ET快訊
第24例北部女感染來源宣布「結案」！大女兒列極可能病例
快訊／轎車「未依號誌」左轉　淡水21歲女大生騎車衝撞亡
台北市跟進！高中以下畢業旅行、校慶、園遊會全延至5/4後舉行
快訊／激增速度驚人！南韓新增115例確診　境內累計1261人
妻遭大車「夾成鐵餅」…2娃輕傷關鍵曝光　夫悲痛回事故地招魂
伊朗衛生部副部長記者會狂咳！確診前「猛擦汗話都說不完」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

俄羅斯到底強在哪？　內行人「2字」解密：他們真的夠狠！

白沙屯媽祖進香北港有變數　朝天宮防疫措施嚴謹以待

吃自助餐…湯鍋隨便放角落「打噴嚏全下去」噁爆！網喊小case：敢吃是勇者

零安樂死「浪浪數量狂增」！陳吉仲：要思考政策對保護動物好不好

抵抗肺炎家長免驚！金門縣府備2萬片口罩入校園　編撰防疫手冊積極衛教

賣口罩制度經常變　健保藥師急智應變大考驗

個性太獨立慘被渣男分手　傻女孩隨時謹記：永遠要先取悅自己

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

俄羅斯到底強在哪？　內行人「2字」解密：他們真的夠狠！

白沙屯媽祖進香北港有變數　朝天宮防疫措施嚴謹以待

吃自助餐…湯鍋隨便放角落「打噴嚏全下去」噁爆！網喊小case：敢吃是勇者

零安樂死「浪浪數量狂增」！陳吉仲：要思考政策對保護動物好不好

抵抗肺炎家長免驚！金門縣府備2萬片口罩入校園　編撰防疫手冊積極衛教

賣口罩制度經常變　健保藥師急智應變大考驗

個性太獨立慘被渣男分手　傻女孩隨時謹記：永遠要先取悅自己

辣模被困武漢！直擊第33天慘況「已經沒肉吃了」...村民偷去買菜慘被拘留

搬新家2周「東曬無極限直射」　他怨：無法曬棉被！網一看…直接剔除

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

幫黑幼犬拍紀錄照　2個月發現牠「巨大差異」當場嚇壞

助台商抗擊疫情影響　江蘇推10項針對性措施

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

桃議長邱奕勝拜訪藍委　透露鄉親或黨有需要「不排除」選市長

狂！請老鷹幫拔牙不用1秒　7歲訓鷹師「屎面→燦笑」

車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

生活熱門新聞

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

快訊／新冠肺炎再添1例！

好市多愣見「檳榔量販包」！真相超驚喜

網憂金融危機　曝產線情況：耗材也開始缺

26℃→17℃濕涼大變天！降雨熱區出爐

大甲媽遶境續辦！但不排除延期「媽祖很期待外出訪友」

大甲媽「3條件」如期遶境　先停辦起駕宴

台灣「無肺炎症狀確診」比例驚人　揭關鍵抗疫3部曲

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

非法外籍看護遭傳染將公布活動足跡

保生大帝也取消！醫護粉專籲放過媽祖

更多熱門

相關新聞

草埔隧道車速飆120公里　挨罰8千吊照3月

草埔隧道車速飆120公里　挨罰8千吊照3月

南迴公路草埔隧去年12月23日啟用，基於交通安全，最高時限60公里，屏東縣警方並在隧道內設置自動測速器，1個多月來，已告發近千件違規案，其中有11件車速超過120公里，超速達60公里，由於屬危險駕駛行為，但因屬逕行告發，無法確定駕駛人身分，依規定吊扣牌照3個月。

西濱彰化段區間測速　3月2日開罰

西濱彰化段區間測速　3月2日開罰

北宜車手們注意！「區間測速」路段延到宜蘭交界

北宜車手們注意！「區間測速」路段延到宜蘭交界

台61線區間測速開罰　1個半月5千件

台61線區間測速開罰　1個半月5千件

年輕嗨歌男酒駕狂飆釀1死2傷　下場出爐！

年輕嗨歌男酒駕狂飆釀1死2傷　下場出爐！

關鍵字：

區間測速台61線超速

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面