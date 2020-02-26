台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段　3月2日起實施區間測速

▲ 台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段3月2日起實施區間測速，測速點前提醒用路人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「速度管理」近來已列為交通部維護道路安全的重點政策之一，以實施區間測速來抑制瞬間超速行，並期減少車輛間行駛速度的差異，來達到控制車行速度趨於穩定之效果，甚至防範因超速引發之交通事故，台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段3月2日起實施區間測速。

公路總局與雲林縣警察局交通警察隊為提升台61線全線通車之行車安全，合作營造安全的用路環境，於台61線南下車道218K+250m至226K+250m（即麥寮橋頭至台西崙豐路段）易超速路段，共計8公里，建置科技執法-區間測速系統，自109年3月2日凌晨起實施，該路段最高速限為90公里，請用路人行經該路段務必遵守速限行駛。

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過去傳統固定式測速照相係單一定點測速取締，用路人僅在測速器前減速；區間測速則是可將速度控制範圍由點擴展至線之測速取締，當車輛通過區間測速起點及終點時，系統將辨識車牌及記錄通過時間，計算該車輛在測速路段距離的平均速率，倘若平均速率大於速限即代表超速。



公路總局第五區養護工程處交通管理與控制中心指出，實施區間測速之起點及終點均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌提醒用路人，請用路人務必遵守速限(時速90公里)，隨時留意路旁的交通設施牌面，同時克制油門避免超速受罰。

▲ 台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段自109年3月2日起實施區間測速 ，南下車道218K+250m區間測速起點告示牌面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲ 台61線雲林麥寮橋頭至台西崙豐段自109年3月2日起實施區間測速 ，南下車道226K+250m區間測速終點告示牌面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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