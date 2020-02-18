西濱彰化8.9公里區間測速宣導期超速1459件 　下個月均速100公里↑開罰

▲西濱台61線彰化路段區去年底通車。（圖／彰化縣警察局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線西濱快速公路彰化段2019年12月底全線通車後，彰化縣警局便在北上177公里至168.1公里間建置區間測速系統，經過2個月的宣導期後，發現違規超速高達1,459件，也將從3月2日起開罰，交通隊提醒用路人，凡行經該區段平均速率低於5分21秒即屬超速（換算平均時速100公里以上開罰，時速100公里以下不罰），違者將開罰，呼籲用路人遵守速限，以確保行車安全。

請繼續往下閱讀...

▲西濱台61線彰化路段區間測速。（圖／彰化縣警察局提供）

經警方測試統計109年1月份(不含春節連續假期期間)，通過監控路段車流量計8萬3,362輛次，行車速度符合速限90公里/小時之規定者計6萬6,951輛次，行車速度超過速限規定者計1萬6,411輛次，其中超速達速限10公里以上者計1,459輛次，也就是超速達到法定優先舉發對象就有1,459件。

▲西濱台61線彰化路段區間測速大執法。（圖／彰化縣警察局提供）

彰化警方表示，以往固定式測速照相桿僅能單點測速取締，實施區間測速可將速度控制範圍由點擴展至線，區間車速的建置原理，是以車輛通過起訖點的兩端的時間換算平均行車速率，行車速率如果超過平均行車速率就是違規，如果以台61線，行車規定90公里計算，大概平均速率於5分57秒，如果以超速10公里標準作為取締的標準來計算，低於5分21秒即屬超速。

▲西濱台61線彰化路段區間測速。（圖／彰化縣警察局提供）

警方呼籲，該路段區間測速建置後有2個月的宣導期，目前還在宣導期間，預計將於3月2日起開始取締告發違規超速，台61線屬於快速道路，超速違規比照高速公路罰則，是依據道路交通管理處罰條例第33條處新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰，提醒所有用路人都能遵守速限規定，以免被罰，也能確保您的行車安全。

►他奶奶的美麗小秘訣