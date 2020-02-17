台61線區間測速開罰1個半月5千件　休旅車狂飆185公里慘罰1.2萬

▲警方在台61線桃園市觀音新屋段設置區間測速。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

省道台61西濱快速道觀音、新屋段自2020年1月起實施區間測速照相，其中1部白色休旅車更是超速95公里被開罰12000元，讓接到罰單駕駛當場儍眼，1個半月來取締違規超速5千餘車輛，讓國庫增添罰款約2千萬元，警方呼籲駛人行經該路段，務必低於172秒，否則就接罰單。

▲白色休旅車狂飆185公里慘罰1.2萬元。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

桃園市警局交通大隊將台61線北上52.43公里到47.15處及南下47.25公里到52.53公里處設置區間測速照相，限速90公里，超過20公里開罰、每張罰單3500元，若超速100公里以上則開罰2.4萬元，行經該路段車行必須超過172秒，低於172秒就開罰。

市警局交大17日表示，根據統計，台61線觀音、新屋區間測速照相路段，1月取締違規超速4900件、罰款1960萬元，平均每天違規超速約158件，其中40輛車超速更達80到100公里，每車被罰1.2萬元，尤以1輛自色休旅車時速185公里，超速達95公里最高，車主被開罰1.2萬元嚇到。

從2月至今２週，違規超速則大幅降低，只有100餘件，罰款70餘萬元，顯現已收遏阻之效，警方呼籲用路人為維護生命財安全，開車切勿超速。

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