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雲林青農不惜吃老本　貢獻整年度稻米收入籌建牛棚安置退休耕牛

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▲林家良說建牛棚主要是牛隻安危為主，牠們很聰明，證健（左）有偷跑紀錄，而證圓（右）則曾被小偷半夜牽走幸遇巡邏員警發現救回來，即將到來的牛隻還小運動量大，更需妥善安置。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林家良說建牛棚主要是牛隻安危為主，牠們很聰明，證健（左）有偷跑紀錄，而證圓（右）則曾被小偷半夜牽走幸遇巡邏員警發現救回來，即將到來的牛隻還小運動量大，更需妥善安置。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣水牛耕田的景象已漸為少見，科技發達農耕幾乎械化，一般耕牛在退休後大部分會被賣至屠宰場，將老牛肉製成加工食品，而雲林青農林家良自2018年在因緣際會下陸續收養照顧退休牛隻至今，也即將在下個月收養從花蓮來的第3隻耕牛寶寶，卻因經費不足故貢獻自耕米，開放預購籌款蓋牛棚。

青農林家良表示，兩年來的經歷深感收養簡單，飼養真的吃盡苦頭但也無怨尤，雖然其他縣市有牛之家，但原飼主均為退休老農都希望能夠找到人就近收養，如此老農思念牛隻時，可以就近前往探視與互動。

請繼續往下閱讀...

林家良說，日前一位花蓮吉安鄉的劉先生連絡台灣耕牛文化協會，表示有一老農手上有一頭已受過教導，會犛田的小公水牛，因老農夫已70多歲，膝蓋近期出現不適無法每日早晚割草餵養飼料一頭公牛，但不忍相處一年多且已教導會執行耕田的牛寶寶被賣到屠宰場宰殺，希望能找到收養人。

目前林家良所收養的兩頭「證健」、「證圓」為母牛，而即將收養的是公牛，收養後必須先花費一筆公牛結紮費用外，更需搭建堅固安全牛棚及儲糧間，提供牛寶寶溫馨的家，現在已有友人願意無償提供土地搭建，而他本身則提供自耕無毒的2020年兩期稻米，來籌備牛棚費用。

林家良指出，牛隻每月固定購買約2至4包白（紅）麩皮讓水牛補充營養品，主食為狼尾牧草，而胡蘿蔔、馬鈴薯、甘蔗尾則以產季撿拾，偶有小農會提供地瓜給水牛食用，一隻牛的平均每月花費約為3千元。

對於貢獻出整年度2期稻米籌款，記者問道「那你吃什麼？」林家良笑答，我就吃老本囉，並說，建牛棚主要是牛隻安危為主，牠們很聰明，證健有偷跑紀錄，而證圓則曾被小偷半夜牽走幸遇巡邏員警發現救回來，即將到來的牛隻還小，運動量大，也怕會跑出去破壞附近農作，必須妥善安置。

林家良所種植香米品種為高雄147，採完全無毒友善農耕法，平時供銷通路為小農市集，但因目前牛棚建造需求，開放民眾預購每包一公斤裝售價150元（含運費），一箱為18包裝，待至稻米收成時，再依訂購順序如期寄出，登錄明細均於林家良臉書公開供閱。

▲林家良說建牛棚主要是牛隻安危為主，牠們很聰明，證健（左）有偷跑紀錄，而證圓（右）則曾被小偷半夜牽走幸遇巡邏員警發現救回來，即將到來的牛隻還小運動量大，更需妥善安置。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林家良拿著玉米殼介紹，牛的主食為狼尾牧草，而胡蘿蔔、馬鈴薯、甘蔗尾則以產季撿拾，偶有小農會提供地瓜給水牛食用，一隻牛的平均每月花費約為3千元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林家良說建牛棚主要是牛隻安危為主，牠們很聰明，證健（左）有偷跑紀錄，而證圓（右）則曾被小偷半夜牽走幸遇巡邏員警發現救回來，即將到來的牛隻還小運動量大，更需妥善安置。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林家良所種植香米品種為高雄147，採完全無毒友善農耕法，平時供銷通路為小農市集，但因目前牛棚建造需求，開放民眾預購每包一公斤裝售價150元，待至稻米收成時如期寄出。（圖／林家良提供）

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