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草埔隧道飆120公里！　11車主吃8千元罰單、吊照3個月

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▲屏東縣警方對在南迴公路草埔隧道內超速車輛開出罰單，超過120公里者還吊扣牌照3個月 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方對在南迴公路草埔隧道內超速車輛開出罰單，超過120公里者還吊扣牌照3個月 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南迴公路草埔隧去年12月23日啟用，基於交通安全，最高時限60公里，屏東縣警方並在隧道內設置自動測速器，1個多月來，已告發近千件違規案，其中有11件車速超過120公里，超速達60公里，由於屬危險駕駛行為，但因屬逕行告發，無法確定駕駛人身分，依規定吊扣牌照3個月。

▲屏東縣警方對在南迴公路草埔隧道內超速車輛開出罰單，超過120公里者還吊扣牌照3個月 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼超速車輛。

▲屏東縣警方對在南迴公路草埔隧道內超速車輛開出罰單，超過120公里者還吊扣牌照3個月 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警方表示，草埔隧道全長4617公尺，屏東端佔了近3000公尺，基於行車安全，屏東縣警局正在建置「區間測速系統」，依通過時間來計算車速，預計今年6月上線，目前在隧道內裝設固定式測速器對超速車輛進行違取締措施，最高速60公里。

警方表示，通車一個多月以來，有不少駕駛人在隧道內飆速，時速飆破破122公里，光是往台東方向的測速照相取締超速就超過1000件，時速破100者近100件，其中11件時速飆破120公里，依法開罰8000元、扣牌3個月。

警方發現，草埔隧道遇假日車輛就大幅增加，在平常或夜間時刻，車輛較少，由於道路平順，駕駛人很容易在不知不覺中一加速就超過百公里，吃了罰單，提醒駕駛人在隧道內高速行駛，相當危險，籲請注意限速標誌，以免吃了罰單，並確保行車安全。

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