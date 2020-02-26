▲「口罩套」可延長口罩壽命？王欣儀籲政府應宣導正確的防疫資訊。（圖／王欣儀辦公室提供）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，口罩仍供不應求，民間出現「口罩套」延長口罩壽命。對此，台北市議員王欣儀要求政府要宣傳正確的防疫資訊，避免民眾弄巧成拙。

王欣儀接獲到許多家長的陳情，坊間販賣的口罩套一個售價從幾十塊到5、6百塊不等，且有許多不同材質（如棉布、紗布、防潑水布、超細纖維布等），但口罩套的防護力是否真的足夠？口罩套到底要怎麼使用才能達到防疫效果？口罩套內的一般外科口罩何時須更換？家長們都莫衷一是，也不見政府出來清楚說明。

王欣儀說，先前曾詢問過北市衛生局口罩套的防疫效果及正確使用方式，衛生局答覆應由中央疾管單位說明，但詢問至今，中央仍給不出答案；她擔心民眾錯誤的口罩使用方式，反而無法防疫、弄巧成拙。

王欣儀指出，有許多民眾質疑，口罩套會不會根本只是戴心安的？口罩套製作沒有統一標準，如果密合度差，病毒不就從側邊吸進去了？也有人認為這會不會是口罩套廠商出來帶的風向？

王欣儀認為，現今疫情一時半刻仍無法緩解，校園又是高頻率的群聚場所，學童感染風險高，面臨口罩不足的狀況下，政府除了宣導勤洗手外，也應傳達正確資訊，向民眾說明口罩套的防疫效果，並加強宣導正確的配戴方式，才能真正保障民眾健康。

▲王欣儀。（資料照／記者湯興漢攝）



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