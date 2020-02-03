「最速美女律師」遭起訴　同案男律師違法招攬訴訟為結案「故意輸掉」

▲最速美女律師邱靖貽涉違反《律師法》遭起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有「最速美女律師」之稱的女律師邱靖貽，涉嫌和不具律師資格的邱姓男子合夥，由邱男出面違法招攬訴訟後拆帳分利，雙方合夥不了了之後，邱男再找男律師林延慶合作，違法招攬16件訴訟，林男涉嫌賺了數十萬元還為省訴訟時間，私下說「要故意輸掉，早點close(結案)」，台北地檢署3日依違反《律師法》起訴邱女等4人。

邱靖貽是台大法律碩士，為了要訓練體力，選擇跑步健身，因此跑出興趣，參加過國內外大小賽事，曾獲邀擔任新竹市等，多場城市馬拉松代言人；她因本案遭傳喚到案後，辯稱只是承辦他人介紹的案件，否認參與違法招攬訴訟。

▲曾任房仲的邱創智沒有律師資格，卻對外招攬訴訟，再交給正牌律師去打官司，雙方拆帳。（示意圖／Pixabay）

而林延慶則是台大哲學系輔修法律系畢業，曾在台北律師公會擔任國會工作委員會委員、台北市政府義務諮詢律師，他在2019年偵查期間，被檢察官諭令50萬元交保，據了解，他也辯稱自己確實有律師資格，沒有違法接案，「如果被起訴也無罪」。

本案起源於台北地檢署偵辦曾任房仲的邱創智，明明沒有律師資格，卻開立「宸翰企業管理顧問有限公司」，對外打著「宸翰法律事務所」名義，招攬訴訟，並且從2015年7月起，和邱靖貽簽立合資協議，由邱男和梁姓女業務對外招攬訴訟或法律顧問工作，再交由邱女執行律師業務。

但邱男和邱女合作期間，業務不佳，雙方合夥不了了之，邱男最早從2016年底開始，再找上林延慶合作，同樣由邱男單線對外招攬訴訟，以每件7萬元不等、至少接了16件案子轉交給林延慶去打官司，雙方再對半拆帳，許多當事人一直以為自己是找「邱創智律師」，上了法庭才知道處理訴訟的是「林延慶律師」。

▲檢察官認定2名正牌律師和邱男有合夥關係，因此以共犯身分一併起訴。（示意圖／Pixabay）

檢察官認定邱創智涉嫌違反《律師法》，無律師資格招攬訴訟，可處1年以下有期徒刑，而透過邱男接案的女律師邱靖貽、男律師林延慶，也分別是違法共犯，雖然2律師都否認犯罪，但檢察官根據薪資條、拆帳匯款單，以及林延慶疑似因為嫌接到的案子麻煩，為了省時間，不顧當事人權益，表明「要故意輸掉，早點close」等LINE對話，認定邱等4人合夥違法招攬訴訟，因此一併起訴。

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