首例！最狂直播主賣口罩栽了　他「100片賣1500元」...嗆：我是發國難財達人

▲直播狂賣口罩100片1500元，被台北市調查處查獲。（圖／翻攝自PTT）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，造成口罩一罩難求，但沒想到卻有不肖網路直播主透過直播高價販售醫用口罩，高出政府所徵用口罩定價5元的6倍，而被網友檢舉。台北市調查處接獲通報後，立刻介入調查，並在該直播主的直播處所查獲電腦，且裡頭有大量訂單及買家付款紀錄與出貨單等，調查局隨後也約談職播主到案，將循線追查上游口罩來源及是否符合醫用口罩。

該直播主在直播中表示，「口罩100個1500元（50入買一送一，直購標$1500）」，且多次宣稱口罩為三層防護，「不是醫療等級、沒有效果、東西不用回來，錢退你」。

▲台北市調查處持搜索票到該直播主的直播處所搜索。（圖／調查局提供）

雖然直播主有強調「有需要再購買」、「想賣給真的有需要的人」、「老弱婦孺優先、慢性疾病優先。」但仍吸引許多臉書網友紛紛搶著下標，而他也以「我是發災難財、國難財的達人好不好」等囂張行徑製造搶購氛圍，但卻因沒有足夠口罩數量，讓不少買家匯款後收不到貨，而該直播主也因此觸犯傳染病防治法、詐欺與刑法第251條等罪。

▲台北市調查處在電腦中發現大量訂單，以及買家付款紀錄與出貨單。（圖／調查局提供）

台北市調查處接獲通報後介入調查，發現從6日起，該直播主訂單金額就高達76萬元，販售超過3萬片，調查處遂立即持搜索票前往直播主的直播處搜索，並在現場發現電腦中有大量網路訂單、買家付款紀錄及出貨單等，同時也約談直播主以及有參與直撥售口罩的同夥到案，並將循線追查上游口罩來源及是否符合醫用口罩，而該直播主也成為第一起因直播賣口罩遭查獲的直播主。

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